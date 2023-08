Luis Henríquez: Gobierno improvisa, compra voluntades y sobre endeuda el país

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK. – El vocero electo del bloque de diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Luis Henríquez, desarrolló una agenda política en la ciudad de New York, donde se reunió con dirigentes de ese partido, hizo contacto con la diáspora y dictó la conferencia «El engaño del cambio», a donde afirmó que «Gobierno improvisa, compra voluntades y sobre endeuda el país».

La conferencia que se enmarcan dentro de las actividades de campaña de la dirigencia peledeista en el exterior, fue organizada y coordinada por los dirigentes del Bronx, Miguel Suriel, Luis Lithgow, Nelson Ureña, Josefina Rodríguez, Ana Vargas, Leuris Rodríguez, Galindo Martínez, entre otros importantes dirigentes del PLD en esta ciudad.

En la conferencia, Henríquez expuso que el PRM vendió un discurso populista, aprovechando el eslogan de cambio, pero que en la práctica gubernamental no saben qué hacer, «viven improvisando y muestra de esto, es que han sobre endeudado el país y aún con todo este endeudamiento no han realizado obras, no han aplicado políticas, ni programas que vayan en beneficio de los dominicanos». .

El diputado por la circunscripción 1, de Santo Domingo Este señaló que «ante esta incapacidad y este engaño, el pueblo ha decidido votar para sacarlos del poder, realidad que el Gobierno pretende variar promoviendo el transfuguismo a través de la compra de dirigentes opositores y de la promoción de falsas encuestas».

