Luis Gustavo Estrella: “El que tiene techo de cristal no puede tirar piedras”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- “El que tiene techo de cristal no puede tirar piedras”, esta fue la respuesta que emitió Gustavo Estrella, presidente del Movimiento Reformista “Con Luis en Primera Vuelta”, al ser cuestionado sobre la situación reciente que atraviesa el Partido Revolucionario Moderno (PRM), en que se le acusa de tener dentro de su militancia a una candidata acusada de narcotráfico y que si esto traería consecuencias negativas hacia el candidato presidencial de ese partido, Luis Abinader.

“ ¿César el Abusador impactaría negativamente el voto a Gonzalo? ¿Quirinito, Toño Leña, Odebrecht, lo harían? Aquellos partidos que tienen techo de cristal no pueden tirar piedras”, aseveró.

Durante una entrevista en el programa El Nuevo Diario en la Noche, que se transmite por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV, alegó que ese descubrimiento ya las autoridades competentes lo sabían y solo esperaban sacarlo a la luz a pocos días de las elecciones para intentar dañar el partido.

“Todo esto forma parte un mal destructivo para desacreditar al partido ya que cuando se inscribe una candidatura, en la Procuraduría te da un papel de buena conducta, por lo que no hay forma de que Abinader sepa que hay una persona en su partido involucrada en el narcotráfico si la Procuraduría no lo ha sometido y no hecho bien su trabajo”, apuntó.

En cuanto al gran apoyo que ha tenido Abinader por parte del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), dijo que se debe a que las personas saben que el país no puede pasar por una segunda vuelta y sabe que de llegar al Poder el PRM hará grandes transformaciones en beneficio de todos los dominicanos.

En ese mismo orden, aseguró que luego de que el movimiento que dirige pasara a apoyar a Luis Abinader, todas las encuestas marcan que este se va en primera vuelta en los comicios de este 5 de julio.

Exhortó a los dominicanos a que le den su voto al PRM porque es el único partido que hará muchas transformaciones en el Gobierno, no tendrá tolerancia a la corrupción e impunidad y promoverá un equilibrio de intereses, fomentando un Ministerio Público independiente que no sea designado por el presidente del país.

