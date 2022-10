Luis García, de peluquero a lanzar en la postemporada de Grandes Ligas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, FILADELFIA — Este fin de semana, es casi seguro que los Padres recurrirán a Luis García para sacar outs de alto nivel en Filadelfia con un puesto en la Serie Mundial en juego.

Es un momento bastante completo para García. Porque si, hace una década, los Filis no hubieran tomado un volante sobre un joven diestro con una bola rápida eléctrica y un techo alto, un joven derecho que no había lanzado competitivamente en casi un año y estaba pasando el tiempo como peluquero y trabajando para una empresa de mudanzas, García no estaría lanzando en absoluto.

“Todo lo que sucede a partir de ahora, todo está bien”, dijo García. “Este es un gran momento para mí. Enfrentarme al equipo que me dio la oportunidad de estar en las Grandes Ligas, en este escenario, es increíble… Ese fue el equipo que me dio la oportunidad de volver al béisbol. “

García firmó con los Dodgers de Santo Domingo en la República Dominicana en 2004. Pasó cuatro años en su sistema y dos con Washington, nunca lanzando por encima de High-A.

Los resultados fueron mediocres y García se sintió frustrado por la falta de progreso. Como tantos otros jóvenes de 23 años que no pudieron hacerlo en los niveles más bajos de las ligas menores, García comenzó a preguntarse qué vendría después. Después de registrar una efectividad de 4.83 en el sistema de los Nacionales en 2010, siguió adelante.

García dejó el béisbol en 2011 y trabajaba en una barbería en Morristown, NJ, acertadamente llamada Major League Barbers. Luchó por conseguir clientes y rápidamente se dedicó a trabajar para una empresa de mudanzas.

“No, yo no era [un buen peluquero]”, dijo García. “Hice eso durante un mes. Estaba aprendiendo y mejorando. Pero no ganaba tanto dinero y tenía que pagar las facturas”.

Por supuesto, a García no se le escapa que está recordando en el campo antes de un partido de playoffs, después de haber firmado un contrato de dos años y $7 millones con los Padres la última temporada baja.

“Todo lo que pasó en esos dos años me trajo aquí”, dijo García. “Pienso en eso todos los días”.

Para oírlo decir, el regreso de García al béisbol sucedió rápidamente. Más tarde tomó un trabajo como instructor en una instalación de béisbol bajo techo. Allí, comenzó a lanzar bullpens y, de repente, estaba lanzando para la liga indy Newark Bears en junio de 2012.

Esa temporada baja, García dice que probó con seis o siete clubes de Grandes Ligas. Los Filis fueron el único club que le ofreció un contrato de Ligas Menores.

Y cuando García volvió a la pelota filial, estaba en una misión.

“Fue un proceso de aprendizaje para mí”, dijo García. “Cuando regresé al béisbol, era más maduro que antes. Trabajé más duro. Sabía que tenía otra oportunidad, y tomaría todo lo que tenía”.

García progresó en tres niveles del sistema de ligas menores de los Filis en 2013, registrando una efectividad de 1.51. Eso le valió una convocatoria de Grandes Ligas en julio, y registró una marca de 3.73 en 24 salidas.

García pasó las siguientes seis temporadas yendo y viniendo entre las Menores y las Grandes Ligas. Es un trabajo relativamente desagradecido ser un relevista medio de baja influencia con opciones de contrato. Por lo general, significa degradaciones y promociones constantes, vuelos hacia y desde ciudades de ligas menores. A García no le importó.

“Lo que me ayudó fue: sé lo que es estar fuera del béisbol”, dijo García. “Sé cómo se siente hacer esos otros tipos de trabajos. Fue difícil. Ahora puedo apreciar más lo que tengo”.

Aún así, García no lo había puesto todo junto, registrando una efectividad superior a 6.00 en tres de cinco temporadas entre 2016-20. Y luego, lanzando para los Cardinals en 2021, finalmente hizo clic. Su recta marcó desde mediados de los 90 hasta los 90 altos, y comenzó a usar su doble costura con más frecuencia, combinándolo con un control deslizante de eliminación y un divisor recién perfeccionado. Se ubica por encima del percentil 90 tanto en tasa de barriles opuestos como en porcentaje de slugging esperado, usando la bola rápida más de la mitad del tiempo.

“El tipo lanza a 100 mph, la pelota se mueve por todas partes”, dijo el manager de los Padres, Bob Melvin. “Ha mejorado a medida que avanza… Cuando tienes ese tipo de sinker y llega bastante rápido, tienes que empezar a batear temprano”.

Al departamento de cazatalentos profesional de los Padres le gustó lo suficiente el material de García como para ofrecerle un contrato de dos años en diciembre. Ese tipo de seguridad era algo que García nunca había conocido antes. Hasta ahora, ha valido la pena cada centavo, registrando una efectividad de 3.39 y un FIP de 2.60 en 64 apariciones en la temporada regular, el máximo del equipo. Todavía no ha permitido una carrera en tres salidas de postemporada.

El viernes, García regresa al sitio de su gran avance en las Grandes Ligas en 2013, un avance que nunca pensó posible cuando estaba fuera del béisbol, saltando de un trabajo a otro, dándose cuenta de que no podía lograrlo. — como jugador de béisbol o peluquero.

En uno de esos frentes, al menos, estaba completamente equivocado.

“Cada temporada después de esa es especial”, dijo García. “Y aún más ahora que tenemos la oportunidad de ganar un campeonato. Quiero llegar allí. Quiero lanzar en la Serie Mundial. Quiero ganar un campeonato. Porque sería increíble, después de todo eso, ganar un campeonato.”

