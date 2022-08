Luis Figueroa continúa su rápido ascenso como la voz líder de la nueva generación de salsa

Comparte esta noticia

“Todavía Te Espero” se ha mantenido en la lista “Tropical Airplay” de Billboard por 19 semanas con un nuevo pico en el puesto No. 3. Luis Figueroa abrió el concierto de Marc Anthony en Panamá, donde “Vienes” ocupa el puesto No. 1 en la lista “Tropical” de Monitor Latino

EL NUEVO DIARIO, MIAMI. – El cantautor puertorriqueño Luis Figueroa continúa su rápido crecimiento como la voz líder de la nueva generación de salsa. La estrella en ascenso ha llevado su música al próximo nivel con su último álbum de salsa, Luis Figueroa. “Todavía Te Espero” ha permanecido en la lista “Tropical Airplay” de Billboard durante 19 semanas y actualmente se encuentra en el puesto número 3. La canción también está número 15 en la lista “Latin Airplay” de Billboard, lo que la convierte en la canción de salsa más alta en dicha lista.

Estos éxitos llegan después de que Figueroa abriera el concierto de Marc Anthony el 9 de agosto en el Estadio Rommel Fernández en Panamá. Sumándole a la importancia de la presentación es el hecho de que “Vienes” alcanzó el número 1 en la lista “Tropical” de Monitor Latino de Panamá, manteniendo dicha posición durante cuatro semanas. Por si fuera poco, Billboard nombró a Luis Figueroa uno de “Los 22 Mejores Álbumes Latinos de 2022 Hasta el Momento” y lo destacó como uno de los nuevos contendientes para los Latin GRAMMYs® 2022.

Con nueva música, actuaciones especiales y elogios de la crítica, Luis Figueroa también obtuvo una nominación por “Tropical Hit (Mejor Canción Tropical)” en los Premios Juventud 2022. Aparte de su nominación fue parte del homenaje a El Gran Combo de Puerto Rico y entregó una actuación estelar de su más reciente sencillo “Vienes“.

Luis Figueroa continuará abriendo fechas selectas de la gira del 60 aniversario de El Gran Combo de Puerto Rico por los Estados Unidos. Lista completa de fechas a continuación.

LUIS FIGUEROA – INVITADO ESPECIAL – EL GRAN COMBO Gira de 60º Aniversario

10 de junio – Bethlehem, PA – Wind Creek Bethlehem Casino

2 de octubre – Tampa, FL – Seminole Hard Rock Casino

7 de octubre – Queens, NY – Kupferberg Center for the Arts

8 de octubre – Newark, NJ – New Jersey Performing Arts Center

18 de noviembre – Bronx, NY – Lehman Performing Arts Center

19 de noviembre – Atlantic City, NJ – Tropicana Showroom

23 de noviembre – Orlando, FL – Hard Rock Live

25 de noviembre – Washington D.C. – The Theater at MGM National Harbor

26 de noviembre – Uncasville, CT – Mohegan Sun Arena

Acerca de Luis Figueroa

Luis Figueroa es uno de los artistas más prometedores de esta década. Egresado del prestigioso Colegio de Música Berklee en Boston, Luis llegó a ser corista de Romeo Santos y provocó revuelo en los Premios Juventud 2016 cantando “Flor Pálida” a dúo con Marc Anthony.

Fungió como invitado especial en el éxito masivo “Por Perro” (2018) con Sebastián Yatra y Lary Over, superando los 600 millones de vistas en YouTube. En el 2020, logró colocar sus primeros dos sencillos como solista en la lista Latin Pop Airplay de Billboard – “La Especialista” (#27) y “Te Deseo” (#24). A principios de 2020, Luis Figueroa estuvo como telonero de Marc Anthony en su gira Opus Tour por los Estados Unidos, dándole la oportunidad de presentar sus canciones ante un público masivo. Luis sorprendió a sus fans en febrero 2021 lanzando un EP de canciones originales hechas en casa titulado 1807.

El mismo mes, fue nominado a Mejor Artista Pop en los Premios Heat de HTV. Luis anotó su primer #1 en Billboard con “Hasta El Sol De Hoy” en julio 2021, tema que también llegó a la cima de las listas de Mediabase y monitorLATINO.

Su siguiente sencillo “Si Tú Me Dices Ven” se convirtió en su segundo Top 10, mientras Billboard eligió a Luis como parte de su serie Latin Artist on the Rise. Luis fue nominado a sus primeros Premios Lo Nuestro en 2022 como “Artista Tropical del Año” y “Canción Tropical del Año” por “Hasta El Sol De Hoy”.

