Luis Enrique dice que los futbolistas están en una situación frustrante

EL NUEVO DIARIO, Madrid.- Luis Enrique Martínez, seleccionador español, reflexionó este viernes sobre el momento que viven los futbolistas por la pandemia del coronavirus y afirmó que es “una situación frustrante”.

“Los futbolistas están en una situación frustrante. Tener un objetivo y una fecha para competir y dar el cien por cien ayuda claramente, pero es lo que hay. Se trata de buscar objetivos, aunque dependemos de un calendario. Todos podemos quejarnos, el problema es hacerlo repetitivamente por todo. Nos toca estar confinados porque así la pandemia se para y los mayores tienen menos riesgo de contagio”, señaló en un encuentro digital.

Luis Enrique mostró su pasión por el ciclismo en una charla con Kiko García, director técnico de la Vuelta a España, en la cuenta de Instagram de La Bicicleta Café Castellón, y resaltó los valores que transmite ese deporte.

“Una de las cosas que me enamora del ciclismo es el compañerismo. No me olvidaré cuando (el ciclista francés Laurent) Jalabert le mandó ánimos a un rival. Vivimos en un mundo de ganar, ganar y ganar, pero esos detalles nos llenan”, dijo.

Su larga charla la cerró respondiendo alguna pregunta de fútbol y dejó nombres que marcaron su carrera como jugador y ahora como entrenador. “Es muy fácil decir el mejor que he entrenado”, aseguró refiriéndose a Leo Messi.

“De jugador”, relató, “estuve con el gran Ronaldo que luego se fue al Inter y al Madrid. Era un avión, una obra de arte. También con Laudrup en el Madrid, que era otra cosa. En el Barça, cuando vino Ronaldinho yo era capitán y antes de calentar, cuando quedaban diez minutos en el vestuario, nos sentábamos y le veíamos con el balón. Era un espectáculo. He jugado con muchos muy buenos. Con Figo, de otra galaxia, Rivaldo”.

“Como entrenador tuve la oportunidad de entrenar a Messi o Luis Suárez, un delantero como no he visto nunca, con olfato goleador, se asocia y tiene carácter agresivo de guerrero. Iniesta, que es como Harry Potter, sabe por donde viene un jugador antes de recibir el balón y se gira por donde no hay nadie. Cosas que están al alcance de los elegidos. Ellos te hacen mejor porque te dan seguridad”, afirmó.

