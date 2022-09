Luis el reformador

El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, cuando asumió como jefe de Estado y gobierno, encontró una de las peores crisis de salud, económica y social que ha impactado el mundo.

El presidente como un verdadero estadista, con la determinación que lo caracteriza ha podido mantener la estabilidad macroeconómica del país, reconocido por los organismos internacionales. El presidente es respetuoso de la institucionalidad, no suele inmiscuirse en las decisiones de los demás poderes del Estado u órganos extra poder.

Con solo (2) dos años dirigiendo los destinos del país, en materia de inversión, de recuperación del turismo, la República Dominicana goza de un momento sin precedentes en la región, la Universidad Autónoma de Santo Domingo tiene la mayor expansión por presidente alguno y dando un mayor apoyo presupuestario para la academia estatal.

La Reforma de la Policía Nacional sentará un precedente en la historia republicana del país, después de la creación de este organismo de seguridad ciudadana, ningún presidente había tenido el coraje de enfrentar las mafias e intereses económicos dentro y fuera de la institución del orden. Por tal razón, el presidente Abinader ha dicho con la contundencia que suele hablarle a su pueblo que cueste los que le cueste la esperada reforma va.

En materia de Política Exterior, el Servicio Diplomático y Consular tiene un impacto positivo, este gobierno respeta el debido proceso y la carrera administrativa, cumpliendo con los objetivos establecidos en la Ley 630- 16 Orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Reglamento de Aplicación 142- 17.

En el área de transporte público, el presidente ha dado continuidad de Estado a las obras de impacto social, como las construcciones del Metro y Teleférico hacia Los Alcarrizos, Metro hacia Punta de Villa Mella, Monorriel en el municipio de Santiago de los Caballeros, los nuevos corredores de guaguas en las avenidas Churchill y Charles de Gaulle.

El amplio apoyo a la municipalidad, con los fondos entregados a la Liga Municipal Dominicana, los municipios y distritos municipales han recibido un presupuesto extra para realizar obras de reclamos ciudadanos, sin embargo con esta decisión no hay sesgo político, hay un verdadero equilibrio de participación de los cabildos por la disposición del gobierno trabajar más de cerca con las gentes.

Son tantos los aportes del gobierno del cambio al desarrollo urbanístico, social, cultural, económico, deportivo, transparencia y accesibilidad que como dicen todos los sondeos de opinión pública, el presidente tiene garantizado el masivo apoyo de su pueblo, si queremos hacer más con menos fondos, no mire pa tras, si queremos más inversión en salud, no mire pa tras, si queremos más inversión en educación, no mires pa tras. Por eso el país necesita que el presidente Luis Abinader siga sirviendo a su nación.

Por Antonio Gómez Peña

Relacionado