(VIDEO) Luis Ciprián denuncia irregularidades en su contra durante pasadas elecciones Federación de Esgrima

elecciones Federación de Esgrima EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La plancha Confraternidad Esgrimista, que encabeza Luis Ciprián Saro, denunció este martes supuestas irregularidades en las elecciones de la Federación Dominicana de Esgrima (Fedomes) que fueron realizadas en el pasado 28 de diciembre. Ciprián y su representante legal, Gilberto Soriano, ofrecieron detalles sobre un supuesto fraude que se realizó con el objetivo de mantener a Junior Arias Noboa como presidente de la misma, en elecciones que finalizaron empatadas a seis votos por plancha. “Nosotros no venimos a hacer una denuncia, más bien a comprobar una verdad”, dijo Soriano, quien visitó a El Nuevo Diario, junto a Ciprián. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do #elnuevodiariord