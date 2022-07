Luis Arráez maestro del contacto y ahora premiado con el Juego de Estrellas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIOLOS ÁNGELES.- En la pausa del Juego de Estrellas, el líder de Grandes Ligas en promedio de bateo y el rey de porcentaje de embasarse en la Liga Americana se llama Luis Arráez, el valiosísimo infielder/jardinero de los punteros Mellizos de Minnesota.

Arráez, capaz de jugar en la segunda base, la tercera, la inicial y los jardines, es lo contrario a lo que el béisbol ha valorado en la última década por lo menos: No da muchos cuadrangulares (apenas cinco este año en 348 visitas al plato) y tampoco negocia tantas bases por bolas (tasa del 10.1%). Pero hace contacto como ningún bateador de Grandes Ligas.

Nadie se poncha ni falla swings menos que el versátil jugador venezolano, quien fue convocado al Juego de Estrellas tras presentar una línea de .338/.411/.445 en la primera mitad de la campaña, luciendo un OPS de .856—bien alto para un bateador de poco poder—y un OPS+ de 148, es decir 48 puntos por encima del promedio.

“Me siento bien, ya que siempre he odiado los ponches”, explicó Arráez, de 25 años de edad. “Siempre quiero mantener la pelota en juego. Siempre quiero dar hit todos los días. Nunca he pensado en dar jonrones. Han venido saliendo, pero me mantengo con mi average”.

Desde los cinco años, Arráez bateaba una bola colgando de un árbol de mangos, con orientaciones de su padre.

“De ahí he venido bateando desde pequeño”, contó Arráez, quien acumula WAR de 3.1 (versión Baseball-Reference) en el 2022. “Lo he mantenido y lo mantendré con el favor de Dios, si Dios me da la oportunidad de mantenerme sano”.

Ahora, el premio es su primera participación en el Juego de Estrellas.

“Primero que nada, le doy gracias a Dios por la oportunidad. Lo soñé y ahora lo estoy viviendo”, dijo Arráez, quien batea .319 con porcentaje de embasarse de .384 en partes de cuatro temporadas en Grandes Ligas. “A disfrutarlo lo más que pueda, más con los muchachos de Venezuela. Estoy muy orgulloso de mí, de mi trabajo. Es un orgullo el poder estar aquí”.

