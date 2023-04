Luis Arráez dice Nelson Cruz “es como mi hermano”

EL NUEVO DIARIO, MIAMI.- ¿Qué hizo el intermedista de los Marlins Luis Arráez luego de convertirse en el primer jugador en la historia del club en batear para el ciclo?

Después de celebrar, Arráez tomó su teléfono y recibió una llamada de su mentor, el dominicano Nelson Cruz. Muy feliz, le mostró la pelota y la tarjeta del lineup de la histórica noche.

“Le dije que tiene que llamarme todos los días, porque cuando me llamó [antes del partido del martes], hice algo bueno”, le comentó Arráez a MLB.com. “No me llamó [el miércoles] y sólo di un hit. Pero estoy contento de haber hecho algo bueno y darle [crédito].

“Es como mi hermano. Todo lo que hago aquí es gracias a él, porque me ha ayudado mucho. Me apoya mucho y me enseñó [la importancia] de tener una rutina clara”.

Arráez y Cruz coincidieron en Minnesota entre el 2019 y el 2021, con el cuatro veces ganador del Bate de Plata apadrinando al entonces joven cañonero, invitándolo incluso a la República Dominicana a entrenar durante un receso de campaña.

“Siempre ha sido un gran bateador”, le dijo Cruz a AJ Cassavell de MLB.com. “Perdió peso, se hizo más fuerte y está más saludable. Ahora puede ir y brillar como siempre lo hace. Puede ser más consistente y tener poder, bateando por los canales. El [martes la botó] por la banda contraria. Es impresionante”.

Arráez, de 26 años, despegó en el 2022 y fue coronado campeón de bateo de la Liga Americana. Ahora, está teniendo un gran comienzo de campaña con su nuevo equipo. Arráez es apenas el quinto bateador calificado en la era del Comodín en tener un promedio de bateo de al menos .500 en los primeros 13 juegos de su club en una temporada.

“Trabajó muy duro para llegar a donde está ahora”, expresó Cruz. “Es bueno ver que todo ese trabajo le esté dando resultados”.

