Luis Arráez: Cómo ser líder de bateo sin darle duro a la bola

EL NUEVO DIARIO, MIAMI.- Luis Arráez es la contradicción más divertida del béisbol.

El venezolano lidera las Mayores en promedio de bateo… a pesar de que rara vez le da a la pelota con fuerza. Está segundo en la Liga Nacional en OPS… a pesar de que rara vez da macetazos, los también llamados «barrels”. Arráez es un bateador de élite sin hacer dos de las cosas fundamentales que los bateadores quieren lograr para tener éxito: Contacto fuerte y elevar la pelota.

Arráez, quien viene de ganar el primer título de bateo de su carrera, tiene un promedio de bateo de .471 en el 2023. También tiene una tasa de batazos duros del 25.5 %: Tiene un hit en casi la mitad de sus turnos, a pesar de que apenas una cuarta parte de esos turnos han terminado con un batazo fuerte.

Arráez tiene OPS de 1.173. Pero ha dado un solo macetazo, lo que significa golpear la pelota con la velocidad y el ángulo de salida perfectos para dar un extrabase o un jonrón. Eso no impidió que Arráez diera doble, triple y cuadrangular en el mismo partido cuando bateó para el primer ciclo en la historia de los Marlins la semana pasada.

Y esto podría ser lo más insólito de todo: Arráez ostenta ese promedio de bateo de .471 y ese OPS de 1.173 en el 2023 con una velocidad máxima de salida de 99.5 mph. Sí, uno de los mejores bateadores de las Grandes Ligas no ha bateado ni una sola pelota a 100 mph.

Doscientos cuarenta y seis bateadores, según la clasificación de velocidad de salida de Statcast, han golpeado la pelota con más fuerza que Arráez. Doscientos catorce tienen más de un macetazo. Trescientos noventa y cuatro le han dado a una pelota a más de 100 mph al menos una vez. Arráez es mejor bateador que casi todos ellos, y pocos tienen en su vitrina hazañas como un título de bateo o un ciclo.

Entonces, ¿Cómo lo hace? ¿Cómo es que Arráez hace lo que hace sin tener en su hoja de estadísticas batazos duros que se correspondan con sus números? Aquí les dejamos tres motivos.

1) Batea la pelota por todas partes

Arráez es un verdadero bateador de todo el terreno, y ésa es una de sus habilidades más valiosas.

Cuanto más terreno tiene que cubrir la defensa contra un bateador, más difícil es hacer outs. Y Arráez hace que los equipos contrarios traten de cubrir todo.

Arráez tiene una de las tablas de batazos más simétricas de cualquier bateador de MLB esta temporada.

Muy pocos distribuyen la pelota alrededor de cada tercio del campo de esa manera. Arráez está en compañía de jugadores como Paul Goldschmidt, J.D. Martínez, Manny Machado y el cubano-mexicano Randy Arozarena.

2) No regala outs

El enfoque “todo-terreno” de Arráez es una forma de ejercer presión sobre los equipos contrarios. Otra forma: No regala outs.

La primera parte de eso es que no se poncha. Arráez tiene sólo cuatro ponches en 57 visitas al plato esta temporada, una tasa de “K” de 7.0%.

Tasas más bajas de ponches, 2023

José Ramírez: 6.7%

Luis Arráez: 7.0%

Vladimir Guerrero Jr.: 8.0%

Will Smith: 8.3%

Brandon Nimmo: 9.0%

Pero la otra parte es igual de importante: Arráez tampoco batea para outs fáciles.

Hasta el domingo, no había dado un solo globito esta temporada. Los elevaditos al cuadro son outs automáticos, casi al nivel de los ponches. Cero globos más apenas cuatro ponches significa que la defensa rival casi siempre tiene que hacer una jugada para retirar a Arráez. El lanzador rara vez lo doblega y él no se vence a sí mismo.

Arráez encuentra el llamado punto dulce (_sweet spot_, según Statcast) del ángulo de despegue en casi la mitad de las conexiones que hace, lo que significa que está golpeando la pelota con un ángulo de entre ocho y 32 grados, cubriendo el rango más productivo de líneas y elevados. La tasa de punto dulce de 46.8% de Arráez se encuentra entre las más altas de las Mayores.

3) Maneja cualquier tipo de pitcheo

No importa lo que le lances a Arráez, él es capaz de darle a la bola. Es tan productivo contra las rectas como lo es ante los envíos rompientes o lentos.

Aquí, sus números del 2023 frente a diferentes tipos de pitcheos:

Vs. rectas: AVG de .455 AVG / SLG de .697

Vs. pitcheos rompientes: AVG de .500 / SLG de .625

Vs. envíos lentos: AVG de .625 / SLG de .625

Hace su daño cuando ve una bola rápida que se puede manejar, y simplemente reparte imparables contra los lanzamientos secundarios. Además, rara vez hace swing y falla, sin importar el envío que vea.

Todo esto convierte a Arráez en el tipo de bateador que debe de frustrar a los lanzadores hasta el infinito. Hace lo más difícil posible que se le retire y no necesita la velocidad de salida de Aaron Judge para conseguirlo.

