Luis Alexander Rodríguez, de la portería al estrado

El futbolista profesional se graduó de abogado en la Pucmm

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Lograr hacerse de una profesión es un reto para cualquier persona y aún más cuando se logra mientras se desarrolla en carrera profesional en el deporte, como lo ha logrado el portero dominicano Luis Alexander Rodríguez, quien es futbolista profesional de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF) y acaba de graduarse en la licenciatura en derecho en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm).

Para Rodríguez, quien inició su carrera en la LDF en el 2015 con el Cibao Fútbol Club, lograr su título universitario y rendir como lo espera un equipo profesional no ha sido una tarea fácil.

“En ocasiones en la pretemporada teníamos que viajar a Haití, hasta por dos semanas, ahí se me complicaba tomar las clases, tenía que enviar los trabajos, a veces los horarios de los entrenamientos no concordaban con los de las clases y tenía que pedir muchos permisos y mandar cartas para que me permitieran tomar los exámenes fuera de fecha”, explica el portero y ahora licenciado al hablar con El Nuevo Diario.

Rodríguez, quien también ha accionado con el Moca Fútbol Club y en el Atlético Pantoja, dijo que lidiar con esos cambios de clubes y mantenerse enfocado y determinado ha sido la clave en su carrera.

“Como yo estudie en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de Santiago, el Cibao FC tiene su estadio ahí y se me hacía fácil poder cumplir con la universidad y el equipo, pero al trasladarme a Pantoja, se me complicaba”, reveló el guardameta, quien fue parte de las selecciones naciones Sub 17, sub 20 y sub 23 y accionó en la superior en un partido ante Islas Caimán.

“A veces había partido el fin de semana y yo tenía que estudiar para un examen. Luego de la práctica y la preparación del partido yo tenía que salir corriendo y ponerme a estudiar al llegar a casa”, cuenta Rodríguez al recordar aquellos días en los que tenía que superar el cansancio para cumplir con su compromiso académico.

Para el oriundo de Jarabacoa, una de las razones por la cual pudo triunfar ante este reto fue que los profesores de la Pucmm, fueron conscientes sobre su condición de jugador profesional y le apoyaron brindándole soluciones para que no perdiera un examen o una materia, como también la colaboración de sus compañeros, quienes siempre lo mantuvieron al día cuando no podía asistir a las clases por sus compromisos futbolísticos

Luis Alexander, quien siempre ha contado con el apoyo de sus padres José Manuel Gonzáles y María Magdalena Polanco, tanto en lo deportivo, como en lo académico, se vio en la obligación de parar momentáneamente su carrera como futbolista profesional en el año 2019, para alcanzar su meta de hacerse profesional en la carrera de derecho.

“Decidí dejar la liga por un año, ya que me quedaban tres semestres para concluir mi carrera universitaria”, una decisión nada fácil para el miembro del equipo subcampeón de la LDF, con el Cibao FC en el año 2016, pero que ha dejado sus frutos y no le ha impedido volver a la pasión que lo mueve, como lo es el fútbol.

“Gracias a Dios pude concluir mis estudios y ahora voy a regresar a la LDF con el Atlético San Francisco”, externó Rodríguez, quien no ha podido volver a las canchas debido a que la liga no iniciado su torneo del presente año, por motivo del COVID-19.

Rodríguez, quien inició sus estudios en derecho por sugerencia de su padre y terminó enamorándose de las leyes, como el mismo lo señala, a sus apenas 23 años, entiende que el fútbol tiene un límite de tiempo, pero lo aprendido en su profesión universitaria le durará para toda la vida.

“la educación es una herencia que nos queda para siempre”, concluyó el nuevo abogado.