Luis Alberto, “El caballero de la política”

El “caballero de la política”, así le llaman al candidato a alcalde del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) por el municipio Santo Domingo Este, Luis Alberto Tejeda.

Un apodo que se ha ganado por su humildad, educación, cercanía y disposición de hablar y escuchar a todo el ciudadano que se le acerca, acción que en la mayoría de las veces produce una respuesta positiva a quien le aborda para hacerle partícipe de un problema o de alguna situación de tipo comunitaria o personal.

Luis Alberto es un emprendedor, formado en las entrañas de Los Mina, que ha trascendido las fronteras de ese emblemático sector, gracias, precisamente, a la forma agradable y solidaria como lo percibe la gente, porque esa misma gente es la que se ha encargado de regar en cada esquina de cada barrio del municipio Santo Domingo Este las cualidades afectivas, de cercanía y sensibilidad que adornan al candidato a alcalde.

En su primera aparición como candidato, Luis Alberto fue el más votado en las elecciones del 2016, en todo el municipio. En su primera prueba a lo interno de su partido fue quien más votos obtuvo entre los 5 miembros que optaban por la candidatura a la alcaldía, siendo además, el político más joven de todos los que participaban en esas primarias y ya como candidato, al momento de suspenderse los comicios, a las 11:10 minutos del pasado domingo 16, los sondeos a boca de urnas que se realizaron dieron como resultado que Luis Alberto obtuvo el 54.7% de los votos contabilizados, todo esto gracias a la simpatía que genera El Caballero de la Política.

El “caballero de la política”, es conocido porque le gustan los redoblantes que representan la música de carnaval que acompaña a las comparsas de Alí Babá, una expresión folklórica que nace desde las entrañas de los barrios, música que no falta en ninguna de sus actividades, aún sean en espacios cerrados.

Le encanta bailar, jugar basketball, béisbol, montar bicicletas, interactuar con los jóvenes y los videos en los que aparece jugando junto a sus niñas Sofía y Eva son los más vistos en sus redes, debido al nivel de espontaneidad que reflejan.

Luis Alberto, el diputado que juega, baila, canta y da un abrazo afable y sincero es el mismo hombre humilde que de forma espontánea reacciona pacíficamente y sin sorpresa a la indiferencia de alguien que no le conoce, y como el candidato a alcalde por Santo Domingo Este sabe que en su búsqueda por servir a su municipio no alcanzará el 100 % de la simpatía de los habitantes de allí, entiende como algo muy normal, aceptable y como parte del derecho que le acompaña y debe acompañar a cada ciudadano dominicano, el que alguien como la joven del video, no guste de su propuesta, e incluso, le acuse de antipatriótico, con lo que la dama demuestra haberse montado en la ola que pretende desconocer las condiciones, cualidades, aptitudes y aportes realizados por todos los militantes del PLD, no importa la demarcación a la que pertenezcan.

El odio que intenta impregnar la oposición política en los habitantes busca dividir a la sociedad dominicana, y más que lograr el establecimiento de un sistema de partidos que interprete los deseos de progreso, justicia y desarrollo de la población en general, alimenta la violencia, en un país donde ese germen ha cobrado, no solo la vida de muchos habitantes inocentes, sino también, la paz que como nación nos ha identificado ante el resto del mundo.

Autor: Alexis Puello

