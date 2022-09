Luis Abinader va fácil con una oposición sin discurso

El presidente Luis Abinader sería el seguro candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, lo que sin lugar a duda le garantizaría un triunfo seguro ante una oposición que lamentablemente se ha quedado sin discurso ni fórmula valedera para vencer al actual mandatario.

Una muestra de la falta de discurso de los opositores los constituyen las respuestas “chabacanas” para contrarrestar las correctas acciones del gobierno en las búsquedas de soluciones a los problemas nacionales con una administración pulcra y transparente de los recursos del Estado.

Como se atreve el ex presidente Leonel Fernández a decir que el presidente Luis Abinader le está copiando cuando el accionar del mandatario es totalmente transparente, donde los recursos del Estado son administrados con total pulcritud y transparencias.

El decir que el presidente Luis Abinader le está copiando es una falta de respeto y más si lo dice en Nueva York a plantear disparates como es la solicitud de un ministerio en el exterior para botar dinero del erario en cosa innecesaria como esa.

Un ministerio en el exterior es innecesario ya que para eso están los consulados generales para transmitar cualquier necesidad de los dominicanos residentes en el exterior.

El presidente Luis Abinader está haciendo un gobierno con rostro humano dándole frente con urgencia a las necesidades del pueblo y por eso se ha ganado la simpatía de la gente, lo que le garantizaría la reelección para un nuevo mandato.

Eso tiene a la oposición, principalmente a Leonel Fernández que ha visto cómo su aspiraciones de volver al poder se le ponen más lejana porque el pueblo le ha dicho no y no que no quiere un retorno de personas que lo que fueron al poder fue a enriquecerse con los recursos del Estado.

POR LUIS D.SANTAMARIA

