Luis Abinader: “Últimas decisiones de JCE muestran tendencia a acomodar la ley al poder”

EL NUEVO DIARIO, VALVERDE.- El candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y fuerzas aliadas, Luis Abinader, condenó hoy la resolución 33-2019 de la Junta Central Electoral (JCE) por ser acomodaticia a los intereses políticos del gobierno.

“El hecho de que un funcionario que maneja fondos públicos haga campaña en horario no laborable no garantiza que no use los recursos del Estado en favor de sus intereses políticos”, dijo Abinader.

“Es condenable desde todo punto de vista que la JCE no esté observando, día a día un comportamiento acorde con el mandato constitucional que le ordena organizar y celebrar justas electorales equitativas, pulcras y trasparente”, afirmó Abinader.

Según comunicado de prensa, el candidato presidencial del PRM y fuerzas aliadas aseguró que ante las acciones equivocadas de la Junta Central Electoral, la sociedad dominicana debe mantener una actitud vigilante y alerta para evitar una crisis política que implicaría un grave retroceso para el país.

Durante un acto en Mao, Abinader criticó la participación política de los principales funcionarios gubernamentales en actividades electorales en violación a la ley electoral y la constitución de la República, dice la nota.

El candidato presidencial del PRM y fuerzas aliadas inició hoy un recorrido electoral en la Línea Noroeste que comenzó en Esperanza y recorrerá los municipios de Mao, Santiago Rodríguez, Montecristi y Dajabón.

En Mao, Abinader respaldó la candidatura a la alcaldía de Odalís Rodríguez y Freddy Rodríguez de Esperanza, donde estuvo en compañía del candidato a senador por Valverde Eddy Nolasco; Alberto Marte, de Sabaneta, municipio cabecera de Santiago Rodríguez, del comunicador y empresario Santiago Riverón de Dajabón y a José Gregorio Almonte (Yoyo), de San Fernando de Montecristi, municipio Cabecera, agrega la nota.

Durante el recorrido por la Línea Noroeste, Abinader recibió el apoyo desbordante de miles de ciudadanos seguidores del PRM y fuerzas aliadas que levantaron banderas, sábanas, calderos vacíos, cantinas y todos tipos de objetos, reclamando un cambio.

