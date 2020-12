Luis Abinader presentará balance de sus primeros 100 días en AMCHAMDR Encounter

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El presidente de la República, Luis Abinader, presentará el próximo jueves un balance de los primeros 100 días de su gestión durante el “AMCHAMDR Encounter” que organiza la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR).

Un comunicado de prensa del gremio de los empresarios indica que el evento se celebrará a las 04:00 PM a través de una plataforma virtualy girará en torno además a los retos que enfrentará el país de cara al 2021 en el contexto de la recuperación económica.

Agrega que es la primera vez que el presidente Abinader participa del “AMCHAMDR Encounter”. Previamente en el marco de la 28va edición de Semana Dominicana, el primer mandatario participó en la conferencia anual “Forecast on Latin America and the Caribbean”, que organiza la Asociación de Cámaras Americanas de Comercio en América Latina (AACCLA, por sus siglas en inglés) y en el conversatorio virtual “Crisis Conversations: A conversation with President Luis Abinader”, organizado junto al Wilson Center.

Tras su juramentación el 16 de agosto pasado, la administración de Luis Abinader ha propiciado el estrechamiento de las relaciones con los Estados Unidos, principal socio comercial de la República Dominicana. Recientemente ambos países firmaron un acuerdo mediante el cual empresas de la República Dominicana podrán acceder a financiamientos de US$2,000 millones para proyectos en los sectores turísticos, energético, infraestructura, zonas francas, entre otros.

Además, el país se integró a la Red Limpia, mediante la cual el Estado dominicano se compromete a garantizar la infraestructura de las telecomunicaciones, mediante cadenas de suministro de tecnología seguras basadas en normas confiables de tecnología digital.

Para participar, los interesados deben completar este formulario de registro https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tlbCAyv1zUaIFJjhbQecwDhmUU4tAGpIkQcvyZvLdUNUME8zMzBOOEw1N01LVEdZWUhWQkE3UDhFSy4u. Si requieren más información sobre cómo adquirir las boletas para el evento, comunicarse al teléfono 809.332.7243 o escribir un correo a events@amcham.org.do.

Sobre la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR)

La Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR por sus siglas en inglés) es una asociación sin fines de lucro, incorporada legalmente el 8 de noviembre de 1923, que fomenta un clima de inversión saludable basado en el acceso de conocimiento, oportunidades y una cultura de mejores prácticas para el desarrollo socio-económico y profesional de sus socios.

AMCHAMDR está afiliada a la U.S. Chamber of Commerce y es miembro fundador de la Asociación de Cámaras Americanas de Comercio en América Latina (AACCLA por sus siglas en inglés).

AMCHAMDR trabaja una agenda diseñada para conectar y representar a sus socios de nuevas tendencias en el mundo de los negocios, mercados e indicadores tanto a nivel nacional como internacional. Su catálogo de servicios está diseñado para agregar valor a sus miembros, ofreciendo soluciones concretas e identificando oportunidades de crecimiento empresarial y profesional.