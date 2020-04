Luis Abinader ganaría con un 53% elecciones del próximo 5 de julio según encuesta

Comparte esta noticia

Santo Domingo. Encuesta del Centro Económico del Cibao (CEC) da como ganador en primera vuelta a Luis Abinader y al Partido Revolucionario Moderno (PRM) en las próximas elecciones del 5 de julio en el Distrito Nacional.

La encuesta fue realizada durante el periodo del 18 y 19 de abril del 2020, y utilizó una muestra de 1,200 personas al azar en todo el Distrito Nacional con el universo hábil para votar; mientras que el nivel de confianza es del 95 por ciento, con un margen de error en el Distrito Nacional de un 2.8 por ciento, y un 4.9 por ciento en cada una de las circunscripciones.

Los datos que da la encuesta al preguntarle a los participantes por cuál de los candidatos votaría en las próximas elecciones del 5 julio, el candidato por el PRM, Luis Abinader, recibió el 53.4 por ciento; un 23.7 por ciento a Gonzalo Castillo del Partido de la Liberación Dominicana (PLD); Leonel Fernández de la Fuerza del Pueblo (FP) obtuvo un 7.3 por ciento; Guillermo Moreno recibió un 1 por ciento; 0.7 dijo que no votaría por ninguno; y un 14 por ciento aseguró que no sabe por quién votará.

Al preguntar sobre las simpatías por partido político por Circunscripción los resultados arrojaron que el PRM lidera las circunscripciones 1, 2 y 3 con un 48.3, 42.0 y 45.5 por ciento, respectivamente.

El PLD queda en un segundo lugar con un 23.8% en la circunscripción 1; 28.8% en la circunscripción 2; y 27% en la circunscripción 3.

Por otro lado, la FP obtuvo un 6.3, 4.3 y 3.8 por ciento en las respectivas circunscripciones. El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) obtuvo un 1.5, 1.5 y 0.8, respectivamente. Mientras que el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) generó un 1.3, 0.5 y 0.5 en las tres circunscripciones del Distrito Nacional.

En la circunscripción número 1 un 16 por ciento aseguró no tener simpatía por ningún partido y un 1.8 por ciento dijo no sabe o no responde. En la circunscripción 2, un 17.5 por ciento dijo no simpatizar por partido político y un 4.8 por ciento dijo no saber a cuál partido prefiere. Ya en la circunscripción 3, el 17 por ciento expresó no tener simpatías por ningún partido político, y el 5.5 por ciento restante dijo no saber o no respondió.

Esto quiere decir que el porcentaje total de simpatías por partido político en el Distrito Nacional es de un 45.6 por ciento para el PRM; 26.2 por ciento para el PLD; 4.8 por ciento para la FP; 1.2 por ciento para el PRD; 0.8 por ciento para el PRSC; otros partidos un 0.7 por ciento; el 16.8 por ciento para ninguno; y 3.9 por ciento para aquellos que no saben.

