Luis Abinader encabeza firma Código Ética y Conducta Municipal de alcaldes PRM

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Luis Abinader, candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), encabezó este domingo el acto de firma de un acuerdo entre los alcaldes electos a nivel nacional.

El también economista dijo estar satisfecho con la firma de Código de Ética y Conducta Municipal firmados por todos sus alcaldes.

“En este día por primera vez se firma un código de ética y Conducta municipal para asegurar la transparencia de sus acciones en los Ayuntamientos”, indicó Abinader.

“El país necesita que le hablemos de ética, no es exagerado que sin ética no hay sociedad, y sin ella no hay política; Nos enseña a distinguir del bien y del mal”, agregó Luis Abinader a través del sistema Zoom, al encabezar la firma de ese Código que busca lograr la pulcritud en cada gestión municipal.

“Buscamos asegurar la pulcritud de la práctica política y municipal, nos sentimos comprometidos a dar el ejemplo, actuar con honradez, imparcialidad, transparencia, equidad. Ponemos ese código a disposición de todo el código al Poder Municipal para obtener logros en favor de la ciudadanía”, añadió.

En tanto que Roberto Fulcar, coordinador de la campaña de Abinader, leyó el contenido del Código.

El acuerdo estuvo dirigido por la Mesa de Plan de Coordinación Emergencia Municipal: presidida por Luis Abinader, José Ignacio Paliza, Miguel Ceara Hatton, Víctor D Aza, Gloria Reye; Deligne Asensión.

Entre los participantes figuran Carolina Mejia, Odalis Rodríguez,; Manuel Jiménez , Milizen Uribe, Nelson Núñez, Junior Peralta, Jenry Castro, Cristian Cabrera, Cristóbal Tavares, Altagracia Herrera, Amado de la Cruz, Osvaldo Rodríguez, Mercedes Pichardo, José Montas, entre otros.

