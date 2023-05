Luis Abinader deplora “sombra del presidencialismo desbordado” sobre la justicia caracterice democracia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader abogó para que en el país se proteja al sistema de justicia de la “sombra del presidencialismo desbordado” que, afirma, ha estado caracterizando a la democracia que impera en la República Dominicana.

“Estoy convencido de que no podremos combatir con eficacia el fantasma de la corrupción y en general no podremos fortalecer el Estado de derecho si no logramos como comunidad política proteger el sistema de justicia de la sombra del presidencialismo desbordado que ha caracterizado a nuestra incipiente democracia”, expresa el mandatario.

El juicio del jefe de Estado sobre el particular aparece en el libro “Justicia y Corrupción”, de la autoría del periodista Juan Taveras Hernández (Juan TH), prologado por el presidente de la República.

En el prólogo de la referida obra literaria, Abinader cuestiona el tutelaje que, asegura, durante décadas el sistema de justicia dominicano ha venido teniendo del Poder Ejecutivo, en particular en su figura presidencial.

Sobre dicha práctica, recordó que cuando subió por primera vez las escalinatas del Palacio Nacional, tras ser juramentado como presidente de la República, se propuso “desterrarla con firmeza”.

El gobernante apela a la confianza y la firme convicción de los dominicanos en sentido general, de que se puede construir una sociedad más justa y sentar las bases firmes de un auténtico Estado de derecho.

“Esa tarea demanda de ciudadanos responsables, y requiere del Estado, en particular de un gobierno comprometido con el cambio, como el que me honro en presidir, el compromiso responsable por un sistema de justicia independiente, eficiente e inmunes al fantasma de la corrupción”, manifestó.

En lo demás, el jefe de Estado valoró el contenido del libre y en ese sentido apuntó que “se requiere valentía y responsabilidad para escribir libros como el que hoy Juan Taveras Hernández os presenta. Felicito al amigo, al tiempo que reconozco al periodista crítico, acucioso y responsable”.

Añade que la obra “Justicia y Corrupción” moverá a la discusión, desatará debates, pero esa es la tarea que requiere el diálogo sereno para alcanzar el compromiso que permita los consensos efectivos que demanda la vida democrática.

Sobre el libro

“Justicia y Corrupción” será puesto en circulación este próximo viernes 19, a las 7:00 de la noche, en el Salón Aída Cartagena Portalatín de la Biblioteca Pedro Henríquez Ureña.

“Se trata de un texto importante en la reflexión política nacional que honra la práctica del periodismo dominicano”, dice la carta de invitación para la puesta en circulación.

El libro será presentado por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, quien a su vez estará representando al presidente de la República que no podrá estar presente en el acto de puesta en circulación.

El autor expresa que “Justicia y Corrupción” pretende desatar debates que logren fomentar la tarea que requiere el país, de cara a obtener el consenso que llevaría al diálogo sereno para cada ciudadano que esté comprometido con los mejores intereses de la nación.

