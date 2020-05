Luis Abinader demanda Gobierno aclare reclamo ciudadano de alzas en tarifas eléctricas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, HIGUEY.- Luis Abinader, candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y fuerzas aliadas, informó este domingo que en sus recorridos por todo el país está recibiendo frecuentes denuncias de comerciantes y pequeños y medianos empresarios, de que están recibiendo alzas en sus tarifas eléctricas, pese a que en gran parte del país las actividades productivas están paralizadas o semiparalizadas.

“Tengo incluso testimonios como el de un edificio de oficinas de servicios que se encuentra cerrado, totalmente apagado, pese a lo cual están recibiendo facturas por miles de pesos, lo cual es totalmente injustificado”, expresó el economista y líder político.

Igualmente, dijo le están llegando muchas denuncias en las diferentes zonas del país, como las distribuidoras de electricidad estuvieran especulando con el costo de su servicio, cuando la gente no está produciendo, debido a la parálisis ocasionada por los estados de emergencia debido al coronavirus.

Abinader habló sobre los temas este domingo en la mañana, al valorar la “excelente acogida” de su “Ruta Solidaria” ayer en las provincias de San Pedro de Macorís y La Altagracia, donde recorrió municipios y distritos municipales llevando mascarillas, guantes, pantallas de protección, material desinfectante e higiénico, alimentos y otros insumos entregados a iglesias católica y evangélicos, centros médicos y asistenciales, como ayuda a la situación de salud y las carencias que padecen las familias por el Coronavirus.

Este domingo hizo otro a primera hora de la mañana en la provincia de El Seibo, empezando por Miches, donde estuvo acompañado por el ex acalde del Distrito Nacional y ex alto dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Roberto Salcedo, el senador de la provincia Santiago Zorrilla, y los coordinadores de la Ruta Solidaria, el pastor Dio Astacio, Aníbal Belliard, director de su avanzada civil y otros dirigentes nacionales y locales.

Advierte administradores públicos

En otro aspecto relacionado con las edes, Abinader exigió al Gobierno explicar denuncias periodísticas de que mediante un alegado procedimiento de excepción, EDESUR estaría comprando $57 millones de pesos en mascarillas.

“Todos estamos haciendo lo que podemos para asistir al pueblo en la prevención y la lucha contra el COVID-19, nosotros mismos estamos dando cuanta ayuda podemos, y hemos visto las cuantiosas ayudas que está dando la empresa privada, pero sería una acción totalmente absurda, que una empresa quebrada y con altísimas deudas como EDESUR, gaste casi $60 millones de pesos en compra de mascarillas que indudablemente serían usadas con fines políticos”, aseguró.

El país sabe que EDESUR gasta más de lo que cobra, que posee una nómina y gastos corrientes excesivos, que su desempeño comercial y financiero en el 2019 fue peor que en el 2018 a pesar de los bajos precios del petróleo, que no cumple las obligaciones con sus suplidores, ¿cómo diablos entonces la embarcan en dilapidar $57 millones de pesos que no tiene, y en una operación no relacionada con sus funciones?, cuestiona Abinader.

Llamó a los administradores de empresas del Estado a ser especialmente prudentes en sus acciones, estando el país a dos meses de elecciones y a 3 del cambio de mandos, de modo que cualquier operación significativa que envuelva los intereses del país deben dejarse a las autoridades que surgirán de esos comicios.

Dijo que incluso las operaciones que se realizan en los estados de emergencia por el Coronavirus, deben producirse con toda transparencia y siguiendo normas de pulcritud que también aplican en las licitaciones y compras estatales para hacer frente al Coronavirus.

“Ya hemos visto cancelación de licitaciones y compras, destituciones y sustitución de funcionarios debido a cuestionamientos hechos por la oposición, la sociedad civil y la prensa. Los ojos del país e incluso de organizaciones internacionales están puestos sobre el país, reitero que los funcionaros gubernamentales tienen que andarse con sumo cuidado, para no desacreditar más al país en temas como los de corrupción e impunidad”, advirtió.

