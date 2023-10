Luis Abinader acaba de perder las elecciones de 2024

Como todo en la vida, la realidad siempre vence a la ficción y la política no escapa a esta condición. El momento de contar ha llegado, tras el paso de los meses y años diseñando una irrealidad a base de “todo el dinero del mundo”, el tiempo de que la verdad los abofetee tocó la puerta de ese macizo edificio de la 27 de Febrero casi Ortega y Gasset (antigua casa Mora). He dicho en reiteradas ocasiones, usted puede con dinero alargar un poco las patas de las mentiras, pero no mucho ni indefinidamente.

En tal sentido, luego de presenciar el poco entusiasmo que produjeron las primarias del PRM en la población dominicana, puedo afirmar que Luis Abinader perdió las elecciones de 2024. ¿Y cómo un simple mortal como yo se atreve a decir tal cosa? Es sencillo, y voy a los números que nunca se equivocan y siempre dicen la verdad; los que mienten son los humanos por los intereses que los embargan. Si el PRM tiene un padrón de militantes de más de 3 millones de dominicanos, y el presidente del PRM dice que espera que vaya un 10% a votar, esto quiere decir 300,000 personas, de por sí ya es un fracaso; pero si el secretario de organización del PRM avanzada la tarde de hoy dice que fueron a votar unos 400,000, es aún un fracaso mayor, pero si la comisión organizadora de las primarias dice que la cantidad es mayor, entonces alguien miente o todos mienten.

Por lo tanto, si Luis Abinader no pudo captar el voto ni siquiera del 10% de la militancia que dice tener el PRM, y digo esto porque además, entre Guido y Alburquerque se llevaron en las manos un 10% de los votos, siendo críticos con Abinader y su gobierno… entonces… cómo puede ganar Abinader unas elecciones donde necesitará precisamente 3 millones de votos para volver a ser presidente. Hoy me atrevo a asegurar que la misión será imposible de llevar a cabo. Las caras largas de hoy en el PRM eran como un poema de Benedetti: “Quizá fue una hecatombe de esperanzas… un derrumbe de algún modo previsto. Ah pero mi tristeza sólo tuvo un sentido, todas mis intuiciones se asomaron para verme sufrir y por cierto me vieron”. La culpa es de uno.

Señor presidente, la culpa es suya, usted está cosechando el incumplimiento de su palabra y el deterioro de la vida de la gente en sus pasados 3 años de gobierno. Mañana estaremos viendo todos los periódicos llenos de portadas, pintando como una “gran” victoria el tremendo fracaso de hoy, y no soy adivino en lo absoluto, pero ya me sé el guion de populismo al que nos tiene acostumbrado Luis Abinader. ¡Muy predecible!

Mi exhortación señor presidente es que organice su gabinete , y le ponga freno al descontrol administrativo de su gobierno , porque mañana al despuntar el alba usted se quedará solo y los funcionarios que hoy le acompañan estarán tranzándose con el próximo gobierno de Rescate Nacional para no pasar una larga temporada allí donde no da el sol.

Por: Pedro René Almonte M.