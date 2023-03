Luinny Corporán, el nuevo socio de una cerveza

El locutor, uno de los más populares del país, asume este importante rol en una alianza con la marca.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Luinny Corporán anuncia a través de sus redes sociales su integración a Cerveza The One como socio de la marca, en una asociación realizada con Cervecería Nacional Dominicana.

El comunicador Luinny Corporán tiene 20 años de carrera y se ha destacado como comunicador del género urbano, entrevistando a grandes talentos nacionales e internacionales en exclusiva, para sus programas de radio y sus plataformas digitales. Luinny cuenta con más de 1 millón de seguidores en youtube y 1.4 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, siendo uno de los comunicadores más importantes e influyentes en su área.

Luinny Corporán dijo sentirse muy orgulloso de dar este gran paso en su carrera profesional y empresarial. Siendo socio de Cerveza The One dice dar inicio a una nueva etapa, contando con toda la gente que le ha apoyado desde el día uno. “Durante mi gestión, pretendo brindar una nueva experiencia a todos los consumidores de este gran producto.” -afirmó Corporán.

Cerveza The One es una cerveza tipo Pilsener de origen dominicano con 4.7% grados de alcohol, que fue lanzada en el año 2006 y que desde entonces figura como una de las favoritas de los consumidores dominicanos. “Como compañía confiamos en Luinny para seguir impulsando y elevando a Cerveza The One en el mercado y en el corazón de todos los dominicanos.” -dijo Fabián Suarez, CEO de Cervecería Nacional Dominicana.

Para conocer las novedades de la marca pueden seguirlos en sus redes como @CervezaTheOne y enterarse ahora también a través de las redes de @LuinnyCorporan.

