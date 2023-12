Luguelín Santos, sancionado hasta 2026 por manipulación de edad

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El atleta dominicano Luguelín Santos ha sido sancionado por la Unidad de Integridad del Atletismo (AIU) durante tres años por «violaciones de manipulación de edad» en el Mundial Júnior de Barcelona 2012 y su período de inhabilitación, con carácter retroactivo desde el 11 marzo de 2023, concluirá el 10 de marzo de 2026.

Luguelín Santos -medallista de oro en los 400 metros en dicho campeonato, actualmente denominado Mundial sub20- fue admitido para competir en el grupo de edad de 2012 con un pasaporte que mostraba una fecha de nacimiento falsificada (12 de noviembre de 1993), cuando había nacido en esa fecha pero de 1992.

Con esa edad no era elegible para participar en el Mundial Júnior que, según las Reglas de Competición de 2012, requería que los atletas júnior fueran de 18 o 19 años el 31 de diciembre del año de competición.

«Nuestras investigaciones en curso han descubierto un nivel inquietante de trampas, a través de manipulación de la edad, que ha distorsionado los resultados de las competiciones de atletismo juvenil en el nivel más alto. En este caso, un campeón mundial juvenil fue coronado erróneamente y al legítimo ganador se le negó su momento de gloria», indicó en un comunicado el director de la Unidad de Integridad del Atletismo, Brett Clothier.

«Más allá de eso, la manipulación de la edad nos desafía a enfrentar problemas serios, incluyendo culturas arraigadas que enseñan a los jóvenes valores inapropiados, además de proporcionar la medios para modificar las edades de los atletas en los documentos nacionales y, en última instancia, celebrar victorias mal habidas. La AIU se opone firmemente a tales acciones y perseguirá todas esas medidas», agregó.

Santos, que ahora tiene 31 años, declaró de 2010 a 2017 haber nacido en 1993. Sin embargo, en febrero de 2018 dijo que su fecha de nacimiento era el 12 de noviembre de 1992, según su pasaporte. En ese momento admitió haber utilizado el «pasaporte especial» para participar en el Mundial júnior, aunque era mayor de edad y no era elegible.

El 13 de enero de este 2023, Santos firmó un formulario de admisión y aceptación respecto de la violaciones en el Aviso de Cargo y, el 28 de junio, el atleta confesó además haber participado en un concurso mientras no era elegible el 11 de marzo de 2023.

El período de tres años, por tanto, comienza de nuevo en la fecha de su participación mientras no sea elegible y finalizará el 10 de marzo de 2026.

Si bien esta sanción descalifica la medalla de oro de Santos en el Mundial Junior Campeonato en julio de 2012, no afecta a la plata que consiguió en los 400 metros en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 el mes siguiente.

«A diferencia de lo que ocurre con las sanciones por infracciones de dopaje, en 2012 no había ninguna norma que dispusiera la descalificación de resultados futuros en casos de elegibilidad por edad, por lo que no hay base para anular su resultado olímpico, ya que no se trataba de una prueba de grupos de edad y en ella no se cometió ninguna y allí no se cometió ninguna infracción», declaró el director de la AIU.

Esta sanción llega después de que en junio pasado, en un comunicado publicado en su cuenta de Twitter, el velocista informara de que desde 2022 estaba siendo investigado por la Unidad de Integridad de World Athletics debido a la falsificación de un pasaporte cuando era menor de edad y en el que figura con un año menos.

«Desde el inicio de dicha investigación nos declaramos culpables e informamos a nuestra Federación Dominicana de Atletismo y al Comité Olímpico Dominicano», precisó Santos, oro en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015. EFE