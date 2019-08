Luguelín Santos llega optimista a los Juegos Pananericanos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LIMA, Perú.- El dominicano Luguelín Santos ya está en Lima para participar en los XVIII Panamericanos, que se están celebrando en esta ciudad hasta el 11 de agosto.

Santos fue el campeón Panamericano en los Juegos de Toronto del 2015 en la modalidad de 400 metros planos, sin embargo, no quiso hablar de expectativas, solo ir día tras días.

“Voy día a día. No me creo expectativas, no quiero pensar en el oro”, aseguró Santos en su primer día de práctica, quien estuvo al lado de su hermano Juander y su manejador Félix Sánchez. “Este año ha sido difícil para mí, por lo que quiero hacer un buen trabajo aquí en estos Juegos, sin pensar en medallas por el momento, no me quiero poner presión”.

Añade que “quiero clasificar a la final y luego que sea lo que Dios quiere”, acotó.

Preguntado sobre el clima de Lima, indicó que “lo que es igual no es ventaja. Los atletas debemos aclimatarse en todo el mundo. En dominicana es caliente, pero Lima es frío. También cuando vamos a Europa sentimos el mismo frío que este de Lima”, añadió el medallista de plata de los Juegos Olímpicos del 2012 de Londres.

Al hablar de su hermano Juander, Luguelín cuenta que siente que su hermano está muy saludable y confiado en que hará un buen papel.

Juander participará en la modalidad de los 400 metros con vallas, la modalidad a la que participó Sánchez.

“Está en salud, tranquilo”, narra sobre Juander, en medio de la primera practica en la pista de calentamiento de Lima, al lado de donde se va a celebrar las competiciones de atletismo, en la Videna (Villa Nacional), un centro olímpico donde toman parte un sin número de disciplinas.

“Es un privilegio competir junto a mi hermano, eso me da tranquilad estar con él en estos Juegos Panamericanos”, dijo Luguelín, quien va a su tercera participación en estos juegos, los más importantes de América.

Juander participará el martes, mientras que Luguelín lo hará el miércoles en su modalidad, además de que tambié participará en el 4X400.

WILLIAM AISH / EDITOR DEPORTIVO EL NUEVO DIARIO

