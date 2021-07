Luego de varios roces públicos, Fausto Mata agradece que Santiago Matías se preocupe por su salud

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Luego de protagonizar varios roces públicos y diferir energéticamente respecto a problemáticas sociales, el humorista Fausto Mata, agradeció que el creador de contenido y productor, Santiago Matías, mostrara preocupación por su salud.

En tal sentido, luego de que Mata diera a conocer que padecía varias complicaciones de salud que le aquejaban provocándole temblores, visión borrosa, mareos y perdida de fuerza en la rodilla, Santiago Matías le envió algunas palabras de aliento.

Ante esto, el conductor del programa “Boca de Piano es un Show” aclaró que no existe ninguna enemistad entre él y Matías, si no incompatibilidad de caracteres.

“Te lo agradezco Alofoke y que bueno que arrancó de ti decir eso, porque la gente entiende que nosotros somos enemigos y no lo somos”, expresó el comediante, de 49 años, a través de un audiovisual que colgó en su cuenta de Instagram, donde reveló los resaltados de sus pruebas diagnósticas como lo había prometido.

En el citado video, Mata confesó que sufre depresión, acompañada de colesterol alto, problemas de tiroides y sinusitis crónica.

“Lo que he tenido que pasar no ha sido fácil. En dos meses tuve que ir siete veces a Cedimat y dos de ellas en ambulancia. Pero gracias a Dios lo que tengo no es grave, tengo colesterol alto, es decir, que tengo mucha grasa en la sangre, tengo también una sinusitis prácticamente crónica que se puede manejar a través de una operación poco invasiva que me voy hacer. También tengo alguito en la tiroides y que soy un tipo depresivo”, reveló.

Relacionado