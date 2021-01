Luego de superar el coronavirus, la actriz Danna García asegura que está perdiendo su memoria

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MIAMI.- La actriz colombiana Danna García, conocida por su papel de Norma en la famosa telenovela “Pasión de Gavilanes”, reveló que luego de superar el coronavirus que padeció hace algunos meses, ha sufrido algunas secuelas, entre ellas la pérdida de la memoria.

“Se te va la memoria. Mi marido me hace tareas, me dice: ‘Apréndete todos los días unos versos de un poema y luego yo te los pregunto’. Me ha servido mucho porque para grabar necesito buena memoria”, reveló García, ahora radicada en México, a diversos medios de comunicación y lo reiteró hace unos días.

Otros pacientes han sufrido secuelas similares tras superar la enfermedad. Tal es el caso de Lara Toro, escritora y profesora de catalán, quien explicó en una entrevista que cedió a Efe que tras el coronavirus tenía problemas “para leer hasta la novela más sencilla” y que ha temido incluso tener que cambiar de profesión por las secuelas cognitivas que sigue padeciendo.

Se dio cuenta por primera vez de que tenía los síntomas del COVID-19 el 16 de marzo, y aunque los problemas respiratorios han remitido, ocho meses más tarde le sigue persiguiendo “la niebla mental”, entre otras secuelas que le dificultan seguir sus obligaciones laborales desde que se reincorporó, en septiembre, al trabajo.

En otro momento, la reconocida actriz de 42 años, había expresado que tuvo una serie de padecimientos posteriores y lo hizo público para que las personas puedan tener las precauciones adecuadas.

“Caída de pelo, retención de líquidos y un umbral del dolor, sientes cualquier cosas tres veces más, te duele hasta un roce”, explicó García.

La actriz añadió que “El tema respiratorio, de vez en cuando todavía siento qué me falta un poco de aire. Resequedad en todo el cuerpo, una resequedad extrema. En mi caso, inflamación a nivel celular”.

Más del 50 % de los pacientes COVID críticos sufren delirium y debilidad muscular, que en algunos casos puede ser extrema y provocar una tetraplejia temporal, según los especialistas que tratan con ellos de diversos hospitales gestionados por el grupo sanitario valenciano Ribera.

La jefa de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCIS) de Hospital Universitario de Torrejón, Mari Cruz Martín, asegura que estas alteraciones neurológicas “son muy frecuentes en pacientes con determinadas características como casos graves, con sepsis y ventilación mecánica prolongada, entre otras”.