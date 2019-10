Lucia Medina: Una mujer que nunca pierde

Saludos amigos y amigas, ciudadanos de San Juan, les informo que luego de la perdida de Yomaira a la senaduría, les puedo decir qué el bien perdió, ha triunfado el mal, ganó el mal, perdió el bien.

Ganó un Cometa senador que viene siempre en tiempo de campaña hacerse aparentar como líder local en San Juan, perdió Lucía Medina Sánchez, sin lugar ha dudas la mejor representante de de nuestra región y de la provincia San Juan.

Hoy más que nunca estoy contigo Lucía-Yomaira, hiciste en tu carrera legislativa todo lo que pudiste hasta más no poder, eso se valora, ¡quien!. Un pueblo conciente, donde más temprano que tarde y menos tarde que nunca, en un mañana no muy lejano habrá un despertar y ahí un equipo que siempre a su manera quiso dar lo mejor para que sea la senadora, hoy estamos contigo Yoma.

Sé que el momento es difícil para todo aceptar la realidad, pero Dios y, quien sabes, lo dispuso así, sé que en un mañana habrá un pueblo que reclame a una Lucia Medina para que nos represente y tú Yomaira estará ahí, siempre dispuesta a servir a tú pueblo.

Hoy, una victoria que algunos se alegran, a otros nos trae tristezas, por que conocemos tú empeño en dar lo mejor de ti Lucia, siempre has de saber, que se puede perder una batalla y luego ganar la guerra, muchos episodios de la historia así los han demostrado.

Esto, es solo un comienzo de tú carrera política que jamás terminará. Es de saber que hoy estamos triste, compungido, lloramos juntos, pero sé que muy pronto sonreiremos contigo Yomaira.

Eres la mujer perfecta de la política Dominicana.

Unos me dicen lizonjeros, otros me dicen leal, es simple hago mi papel en defender a una mujer a quien no conozco tacha algunas. En decir que no existe un solo motivos en que me arrepienta en apoyarte a ti.

Por tanto, te digo hoy, es tiempo para reflexionar, meditar y decir el futuro es para la mujer que da de todo a cambio de nada a un pueblo. Esa eres tu Yomaira.

Más luego diré Lucía Medina Sánchez no ha perdido, nunca muere, siempre estará presente en nuestros corazones.

Por Leandro Ortiz de la Rosa

