Lucía Medina recibe apoyo de empresarios en Las Matas de Farfán

EL NUEVO DIARIO, SAN JUAN.- La pre candidata a la senaduría por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en San Juan, Lucía Medina recibió el apoyo de más de 75 empresarios del municipio de Las Matas de Farfán, según un comunicado emitido por el equipo político de Medina.

Según la nota enviada a los medios de comunicación, los empresarios, que van desde dueños de colmados, plantas de aguas, ferreterías entre otros, quedaron juramentados bajo el movimiento “Frente Empresarial” quienes se comprometieron a trabajar de forma enérgica para que a partir del 6 de octubre Lucía sea la candidata oficial a la senaduría y en el 2020 la representante ante el Senado.

Durante el acto, Medina resaltó el progreso que ha experimentado el municipio de Las Matas de Farfán a raíz de la construcción de las presas de Palmazola y Las Dos Bocas, irrigando entre las dos más de 70 mil tareas de tierras agrícolas del municipio.

La legisladora afirmó que en los 17 años que lleva en la Cámara de Diputados se ha sentado en todas las mesas de diálogo donde se discute la agenda de necesidades de la provincia San Juan, buscando soluciones permanentes siempre, como es el caso más reciente de elevar la categoría de centro a recinto de la UASD, logrando la asignación de más presupuesto, la instalación de puntos de wi-fi en los diferentes municipios entre otros.

“He sido una persona que me he dedicado en 20 años a mi pueblo San Juan, pero yo quiero poner esa experiencia a todo el alcance de la provincia, porque si yo he aporto el 50% de los votos a quien tiene la investidura de la senaduría, pues ahora buscamos el otro 50% y entonces soy la senadora”, indicó la ex presidenta de la Cámara de Diputados.

Mientras, los empresarios destacaron la cercanía que ha mantenido Yomaira con los diferentes sectores económicos, siendo el canal efectivo para la soluciones de demandas del pueblo.

“Primera vez que tenemos un candidato tan fácil de vender, eso nos sirve de ejemplo a la futuras generaciones de que hay que practicar con la verdad, con los hechos, y dejar a un lado la demagogia política que se ha convertido en el principal elemento que ha acabado con los líderes, y esta humilde mujer (Lucía Medina) ha demostrado y sigue demostrando que se puede creer en los políticos de República Dominicana”, proclamó Daniel de la Rosa, primer vice presidente del Frente Empresarial de Las Matas de Farfán.

