Lucía Medina pide ayuda a movimientos políticos para que apoyen sus actividades

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. –La aspirante a la senaduría en San Juan de la Maguana por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Lucía Medina, pidió apoyo a los presidentes de movimientos para que asistan a sus actividades politicas.

Mediante un audio de WhatsApp, enviado a esta redacción, se escucha a la actual diputada reclamando que a sus convocatorias solo asisten dos o tres personas.

“Se hace necesario que podamos ver su apoyo en todas las convocatorias, tienen que ir movilizando su gente. Yo no puedo andar en actividades con 2 o 3 gente cuando hay más de 80 movimientos que me apoyan pero no los veo”, puntualizó.

“Hay que ponerle la propaganda a sus vehículos, tiene que verse la multitud y el apoyo. Yo quiero sentir ese apoyo, ni siquiera los puedo ver. Estamos en el declive de la línea, debemos aterrizar eso y convertirlo en voto. Ánimo, salgan a acompañarme.», expresó Lucía Medina en dicho audio.

