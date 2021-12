¿Lucha contra la corrupción o persecución política?

LA CORRUPCIÓN DE AYER Y LA DE HOY.

La corrupción en República Dominicana parece ser un problema cultural, los escándalos han perseguido a políticos dominicanos en diferentes gestiones, sin importar partido político ni “ideología” esta última que al parecer la han tirado al retrete en las últimas décadas y con la llegada al poder de un gobierno de partido diferente, ha sido muy común iniciar “Las cruzadas anticorrupción” y en otros casos una alianza por la impunidad “Borrón y cuenta nueva”.

Con la llegada al Estado de un nuevo gobierno llueven las acusaciones de lavado de activos, malversación de fondos, “irregularidades”, asociación de malhechores, enriquecimiento ilícito, desfalco al Estado, sobrevaluación de obras entre otros tipos penales.

A modo de recuento de las diferentes etapas desde nuestro nacimiento como República en 1844, tras la lucha independentista de Los Trinitarios encabezados por Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez y Matías Ramón Mella, quienes han sido elevados a padres de la Patria, sin menoscabo de todos los hombres y mujeres que fueron parte vital de este acontecimiento histórico, en esta etapa de nuestro nacimiento como República, Francisco del Rosario Sánchez, Tomás Bobadilla y Pedro Santana, se disputaron el poder de la Junta Central Gubernativa órgano colegiado que ejercía las funciones ejecutivas, legislativas y judicial de manera provisional post independencia, que tuvo una duración de 8 meses y fue disuelta con la proclama de la primera constitución del 6 de noviembre del 1844.

En el período llamado Primera República de 1944-1961 alcanzaron el poder Pedro Santana, Manuel Jiménez González, Buenaventura Báez, Manuel de Regla Mota, José Desiderio Valverde, en la Segunda República 1863-1924 José Antonio Salcedo, Gaspar Polanco, Benigno Filomeno Rojas, Pedro Antonio Pimentel, José María Cabral, Pedro Guillermo, Ignacio González Satín, Buenaventura Báez, Ulises Francisco Espallat, Marco Antonio Cabral, Cesáreo Guillermo y Bastardo, Gregorio Luperón, Fernando Arturo de Meriño, Eulises Heureaux, Wenceslao Figuereo, Horacio Vásquez, Alejandro Woss y Gil, Carlos Felipe Morales Languasco, Ramón Cáceres, Eladio Victoria, Adolfo Alejandro Nouel, José Bordas Valdez, Ramón Báez Machado y Juan Isidro Jiménez, desde 1916 hasta 1924 la República Dominicana fue ocupada por primera vez por los Estados Unidos, Francisco Henríquez y Carvajal y Juan Bautista Vicini Burgos 1916-1924.

La Tercera República (1924-1965) Horacio Vásquez, Rafael Estrella Ureña, Rafael Leónidas Trujillo Molina, Jacinto Peynado, Manuel de Jesús Troncoso, Héctor Trujillo, Joaquín Balaguer, Rafael Bonnelly, Juan Bosch, Víctor Elby Viñas Román, Emilio de los Santos, Donald Reid Cabral, Desde el 30 de abril de 1965 hasta el 3 de septiembre de 1965 la República Dominicana fue ocupada por segunda ocasión por Estados Unidos.

José Molina Ureña, Presidente provisional (golpe de Estado) Francisco Caamaño Deñó, Pedro Bartolomé Benoit Presidente de la Junta Militar y Antonio Imbert Barrera (Presidente del Gobierno de Reconstrucción Nacional), desde el 31 de agosto de 1965 hasta el 2 de septiembre de 1965 sin jefe de Estado y Héctor García Godoy del 1965 al 1966.

La corrupción la encontramos desde los gobiernos de Santana, Báez y Lilís, marcando la pauta Trujillo, después la dictadura nadie fue juzgado ni por corrupción ni por represión, la impunidad fue la regla de oro.

Entrando ya a lo que es la Cuarta República JOAQUÍN BALAGUER 1966-1978, partido reformista socialcristiano (PRSC), ANTONIO GUZMÁN 1978-1982, partido Revolucionario dominicano (PRD), JACOBO MAJLUTA del 4 de julio al 15 de agosto del 1982, dado el suicidio de don ANTONIO GUZMÁN, SALVADOR JORGE BLANCO 1982-1986, Partido Revolucionario Dominicano (PRD), JOAQUÍN BALAGUER 1986-1996, LEONEL FERNÁNDEZ 1996-2000, partido de Liberación Dominicana (PLD), HIPÓLITO MEJÍA, 2000-2004, Partido Revolucionario Dominicano (PRD), LEONEL FERNÁNDEZ 2004-2012, DANILO MEDINA, 2012-2020 (PLD), LUIS RODOLFO ABINADER, partido revolucionario moderno (PRM), partido que se desprende del PRD, el poder en República Dominicana desde 1966 al 2020 ha estado en mano del PRSC, PRD, PLD y el PRD “Moderno” (PRM).

Durante los gobiernos de Joaquín Balaguer (1966-1978) (los 12 años) la corrupción fue normalizada, según Balaguer, la corrupción solo se detenía en la puerta de su despacho.

Dos de los casos más sonados: el desfalco en Aduanas por el que fue sometida su Directora Anisia Rissi, y otras 21 personas por desfalco al estado por una suma de mil millones de pesos, en el 2008 fueron descargados tras el retiro de la acusación y el contrato con la empresa canadiense Hidro-Quebec, en este último se denunciaron sobrevaluaciones del proyecto por más de 25 millones de dólares, pero, por el caso no hubo acusados ante la justicia, y qué decir de los atropellos y crímenes, fueron muchos los “servidores públicos” que se hicieron millonarios en los gobiernos del Dr. Joaquín Balaguer ocupando puestos.

Llega al poder el partido Revolucionario Dominicano con ANTONIO GUZMÁN 1978-1982, sin embargo este aplicó el borrón y cuenta nueva, dejó claro que no perseguiría a las personas que hubieran cometido actos de corrupción en el anterior gobierno (el de Balaguer), lamentablemente este mandato termino con el suicidio del presidente Antonio Guzmán, bajo comentarios de que su hija, yerno y altos funcionarios habían cometido actos de corrupción.

Jacobo Majluta, con vicepresidente asumió inmediatamente después de la muerte de Antonio Guzmán como Presidente de la República en el periodo de transición del 4 de julio al 15 de agosto de 1982.

Gana las elecciones Salvador Jorge Blanco (1982-1986), también del PRD, a quien le tocó enfrentar una crisis económica, con más sombras que luces, pasada su gestión de gobierno y retomando al poder el Dr. Joaquín Balaguer, lo primero que hizo fue lanzar una lucha anticorrupción llevando al banquillo de los acusados al ex presidente Salvador Jorge Blanco en el famoso “Juicio del Siglo” junto a algunos altos funcionarios de su gobierno Cuervo Gómez, el asesor presupuestario Leonel Almonte y el empresario Juan Tomás Peña Valentín.

Salvador Jorge Blanco fue arrestado y trasladado a la preventiva del ensanche La Fe, y una vez allí pidió asilo político a la embajada de Venezuela, pero la solicitud fue rechazada, su salud se deterioró por complicaciones cardíacas los médicos recomendaron su traslado a Estados Unidos a recibir tratamiento especial, este viaje fue autorizado por la procuradora general de la República, doctora de ese entonces Pura Luz Núñez.

El 16 de noviembre de 1988, un juicio de diez días lo condenó a 20 años de prisión y a una multa de 100 millones de pesos, sin la presencia de Jorge Blanco, que se encontraba en tratamiento médico pero, a su regreso libró una batalla legal que culminó con la anulación de la sentencia a finales de 1989.

Jorge Blanco falleció en Santo Domingo el 26 de diciembre de 2010 de un paro cardíaco, tras 37 días en estado de coma profundo.

El poder que había estado en mano del PRSC y el PRD, cambia de partido con la llegada del Dr. Leonel Fernández Reyna 1996-2000, partido de la Liberación Dominicano (PLD) tras agotar su primer gobierno unos cuantos exfuncionarios de esta gestión imputados en un supuesto desfalco contra el Estado por RD$1,438 millones, en el denominado caso del Programa Eventual Mínimo de Empleos (Peme), procesados por el presidente Hipólito Mejía. Otros connotados casos fueron la Sun Land y los Súper Tucanos, aunque Hipólito Mejía declaró que los presidentes no se tocaban (su versión de borrón y cuenta nueva).

Con el ascenso del PLD al poder en 2004-2012 con el Dr. Leonel Fernández a la cabeza, les toco el turno de visita a los tribunales e ir a prisión, a los exfuncionarios del gobierno de Hipólito Mejía, por el caso el Plan Renove, un programa destinado a importar miles de vehículos livianos y pesados, para el transporte público de pasajeros y de cargas, que involucró una alegada malversación en perjuicio del Estado por RD$1,800 millones.

El PLD continuó en el poder 2012-2020 como presidente DANILO MEDINA, gestión a la que el actual gobierno de Luis Abinader Corona ha instrumentado varios expedientes caso Antipulpo que involucra hermanos y personas cercana al ex presidente, Coral, 5g, entre otros.

Actualmente, guarda prisión el ex procurador General Jean Alain Rodríguez, altos mandos de las Fuerzas Armadas, en fin estos son alguno de los casos que cursan en los tribunales de la República, con la promesa del “Ministerio Público independiente”, de que más casos por corrupción administrativa serán instrumentados.

Las redes sociales han sido testigo de que esta última campaña electoral que lleva al poder a Luis Abinader, tuvo como eje central la promesa de “justicia independiente”, de lucha contra la impunidad y una gestión de cara a la transparencia, no obstante a poco más de un año, hemos visto desde destituciones por “Irregularidades”, hasta congresistas del partido oficialista acusados de narcotráfico, casos como: Kinsberly Taveras, exministra de la Juventud, Leonardo Faña (ex director del IDA), Miguel Gutiérrez Díaz (diputado por Santiago), Luis Maisichell Dicent ex administrador de la Lotería Nacional, becas que otorgadas el Ministerio de Educación Superior, escándalo en Salud Pública, Antonio Cruz ex director Dirección General de Embellecimiento, Adán Peguero en el Inposdom, la actual ministra de la Juventud (aún no se aclara lo sucedido con la primera) para mencionar algunos.

Diferencia en el accionar de los diferentes gobiernos, algunos han hecho borrón y cuenta nueva, y la actual gestión del presidente Luis Abinader se han hecho destituciones (que no se han judicializado, solo un te mando pa tu casa), otros judicializados en USA, otros pendientes como el de MIKY LOPEZ y su esposa la diputada Rosa Amelia, Alejandro Macarulla (de quien se ha hecho mención en el caso que se lleva en contra del ex procurador general de la República), y solo los más evidentes han recibido castigo, como lo es el caso de la Lotería Nacional (una burla burda ante los ojos de la sociedad Dominicana), la actual ministra de la juventud, Inposdom, Dirección General de Embellecimiento, entre otros, a la espera de resultados fruto de las “investigaciones” a la espera de la acción de la justicia.

Dando un vistazo a lo que ha sido la lucha “contra de la corrupción”, a lo largo de la historia de la República, nos pone a pensar: ¿la lucha ha sido usada para desacreditar al gobierno anterior?, una especie de quítate tu pa ponerme yo…. ¿Una pugna por demostrar en que partido hay más corruptos?, en fin parecería que la corrupción está impregnada en el ADN de los políticos dominicanos, lo que sí es evidente es que “QUE NO HAY SANTOS” y que dondequiera se cuecen habas y que en la próxima campaña electoral los partidos tendrán que poner a volar la imaginación y cambiar de estrategia, porque ya el pueblo no les compra el cuento de que “NOSOTROS SÍ SOMOS SERIOS Y AQUELLOS NO”, lamentablemente al parecer la campaña se hará sobre la base de quién robó más y quién robaría menos en 2024-2028, a Dios que nos agarre confesados.

