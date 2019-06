Luca Doncic de los Mavericks gana Novato del Año

EL NUEVO DIARIO, CALIFORNIA.- El premio novato del año pasó sin sorpresas en el show de los Premios que realiza la NBA en Santa Mónica, California, la noche de este lunes.

Luka Doncic, de los Dallas Mavericks, ganó el premio al Novato del Año en los Premios de la NBA. El pequeño alero de 20 años y nativo de Eslovenia aceptó su trofeo de RJ Barrett, quien fue a los Knicks de Nueva York como el No. 3 seleccionado en el draft de la NBA la semana pasada.

El jugador promedió 21.2 puntos por partidos, 7.8 rebotes y 6.0 asistencias.

Doncic fue el pick No. 3 el año pasado. Los otros finalistas al premio fueron Deandre Ayton, de Phoenix y Trae Young, de Atlanta.

