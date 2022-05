Loyola realiza 1er. Festival Rock Music Of Ages

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Las instalaciones del Colegio Loyola fue el lugar escogido por los Antiguos Alumnos ( Adultos) del Colegio Loyola de más de dos décadas que tocan música del género Rock, para realizar con éxito el 1er. Festival Rock Music of Ages, el mismo para contribuir con el proyecto de inclusión de niños(as) con condiciones de discapacidad del Colegio Loyola.

Los Antiguos Alumnos los componen: Roger Zayas, Miguel González del Rey, Miguel Martínez Roa, Julio Piantini, Manuel Ramón Vásquez, José Diez, Gregorio Cañas, Allan Leschhom, Alfredo Forteza, José Luis Munné, Juan Carlos Russo, Osvaldo Peña, Juan Caro, Tomás Álvarez,, Miguel Pacheco, Fernando Capeans, Juan Maluf, José Olaizola y Miguel Kourie.

Dentro de las canciones disfrutadas por el público asistentes fueron: We Will Rock You, We Will Let Die (Wings), Show me the way (Peter Framton), I want you to Want me ( Cheap Trick) , Surender( Cheap Trick) ,Message in a bottle( The Police) , Smore on the Water ( deep Purple) , You Really got me (Van Halen) Entran Host c Sanchez –Cunillera: Sunshine of your love, The one I love, Losing my religion ( Rem), Start me up ( Rolling Stones), Rebell yell ( Billy Idol) , Don’t you forget about me( Simple Minds) y Head over heels( Tears for fears).

Entran Host: Tears in Heaven, Entran Host c Sánchez-Cunillera: Where the Streets have no name(U2) , Sweet Child O Mine, Maldito duende ( Heroes del Silencio) , Entre dos tierras ( Heroes del Silencio) , Enjoy The Silence ( Depeche Mode) y Come as you are ( Nirvana)

Entran Host c Sánchez –Cunillera: Machine Head, Wonder Wall (Oasis), Creep (Radio Head), Another Brick in the wall (PF) y Come as you are (Nirvana) y we are The Champion

Los integrantes de la comunidad del Colegio Loyola, acompañada de sus hijos y familiares, al igual que público amante a la música Rock, disfrutaron cada una de las interpretaciones.

Estuvieron presente el equipo directivo del Colegio Loyola: P. Jorge William SJ., Rector / Oscar Casalis, Director Académico / Pedro Llano, Subdirector Administrativo y Financiero y Vinicio Cubilette, Subdirector de Vida Interna. Además de los miembros de la Junta Directiva de la Asociación de Antiguos Alumnos, así como su Presidente, el Sr. Juan Carlos Russo.

