Lowry: “Marc Gasol ha llevado el IQ del equipo a otro nivel”

El base de Toronto entiende que la llegada del pívot español ha hecho que todos sus compañeros mejoren el rendimiento

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Tras aportar solo cuatro puntos en un partido no es fácil elogiar a nadie, pero Kyle Lowry lo ha hecho. El point guard de los Raptors de Toronto, satisfecho por estar a un solo partido de alcanzar las finales de la NBA, no ha escatimado en elogios para Marca Gasol al ser cuestionado por Michael Lee, de The Athletic por lo que aporta más allá de su anotación.

“Honestamente, tenemos un gran grupo de profesionales. El traspaso por Marc Gasol llevó el IQ del equipo a otro nivel. Simplemente nos ayudó a todos a entender mejor el juego. Él juega de una manera extremadamente inteligente. Juega muy duro, y cuando tienes a un tipo así marcando la línea todas las cosas son mucho más fáciles”, comentó.

¿Trasciende la aportación de Marc lo que dicen las estadísticas? Así parece ser. El pívot, cuyo rendimiento ofensivo está por debajo del exhibido en Memphis, está aportando en todas las facetas del juego ante los Bucks Milwaukee al promediar nueve puntos, ocho rebotes y cuatro asistencias. No son números espectaculares, pero sí sirven para poner en valor las palabras de Lowry, ya que este entiende que lo que suma Marc al equipo en pista está por encima de los números.

Y ahora llega el momento de refrendarlo. Aunque Giannis Antetokounmpo ha señalado que no se dan por vencidos, la realidad es que Toronto está a una sola victoria de alcanzar las primeras finales en la historia de la franquicia. ¿Importarán las estadísticas cuando se dé el saque inicial el sábado? No. Pero sí que estarán mucho más cerca de lograr su sueño si Gasol suma a esa sabiduría en cancha un buen número de puntos en dobles figuras.

