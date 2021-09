Lowry cuestiona a Kawhi como compañero: “A la gente no le gusta su forma de actuar”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- La huella que Kawhi Leonard dejó en su breve paso por los Raptors es sin duda una de las más imborrables de la historia de la franquicia. En apenas una temporada, el alero comandó a los canadienses al primer y único anillo de su trayectoria, convirtiéndose automáticamente en historia de la franquicia y héroe de la afición, pero parece que en el vestuario este sentimiento no era tan puro. Esto al menos es lo que ha comentado Kyle Lowry, en cuyas recientes declaraciones no denota una gran simpatía hacia el alero californiano.

“Kawhi no gusta a la gente por su forma de actuar. ” aseguró en el podcast Pull Up, conducido por C.J. McCollum. “Siempre está en plan ‘dame el balón, yo resuelvo esto’, y aunque estés completamente solo él te dice que esa canasta es suya. Sin embargo, al final comprendes que es el mejor jugador de tu equipo y tienes que asegurarte de que tienes que cuidarlo”.

“Nosotros te damos el balón y tú haces lo tuyo. Y si ganamos, todo bien. Yo nunca me lo tomé como algo personal, simplemente mi rol cambió con respecto a la temporada anterior y tuve que dejar caer un poco mi anotación y subir mi número de asistencias. No me importan estas cosa. Siempre y cuando ganemos, claro”.

Lo cierto es que, guste más o menos entre sus compañeros, este estilo de juego ha permitido a Kawhi ser uno de los jugadores más dominantes de su generación y conquistar dos anillos en dos equipos diferentes. El alero siempre ha llamado la atención por su actitud en la cancha, muy tranquila y habitualmente inexpresiva, lo que ha llevado a que en alguna ocasión se ponga en cuestión su rol de líder, aunque, como dice Lowry, estas cosas solo ocurren cuando los resultados no acompañan.

