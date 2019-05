Lowry cree que Marc Gasol “aún puede hacer más en ataque”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Marc Gasol ha mejorado y Toronto lo ha notado. El menor de los hermanos Gasol, quien llegó a Canadá para acercar a los Raptors al anillo de campeonato, sufrió mucho en los dos primeros encuentros de la serie ante Milwaukee Bucks; tanto así que tras el segundo partido no dudó en culparse de la derrota por no haber estado bien en ningún lado de la cancha. Por suerte para su equipo eso cambió con los partidos en la casa.

Ya en Toronto, Marc ha demostrado que puede ser el faro de un equipo que lo necesita para mostrarse firme ante una de las mejores plantillas de la NBA. Dejando atrás una dolorosa visita en el que encestó tres de 20 disparos de campo acumulado en sus actuaciones en Wisconsin, Gasol se levantó para firmar un promedio de 16,5 puntos, 8,5 rebotes, 7 asistencias, 3,5 tapones y 1 robo en 38 minutos por noche. El salto es más que notable, pero no por ello sorprende a sus compañeros; por el contrario, Kyle Lowry asegura que nunca dudó de que mejoraría su aportación enormemente.

“Nunca tuve duda alguna sobre él. Le he visto ser agresivo, luchador, rebotear, lanzar a canasta, tirar triples… No debes preocuparte por algunos fallos. Simplemente sigue cogiendo el balón y lanzando. Él repasó el vídeo, vio lo que tenía que hacer y lo ha seguido haciendo”, comentó a los medios antes de recalcar que no se conforma con esta versión de Gasol.

“Creo que aún puede hacer más en ataque. Por supuesto que ha estado increíble en su trabajo defensivo, apretando a Brook y no dejando que pueda hacer sus tiros. Simplemente estando ahí fuera trabajando para ayudar a todos es una gran aportación”, sentencia.

