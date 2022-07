Lourdes Stephen tras 20 años: “He decidido cerrar mi ciclo con Univisión”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MIAMI. – Lourdes Stephen dice adiós a Univision. La periodista y conductora dominicana anunció este miércoles a través de un video que compartió en las redes sociales que ha decidido cerrar su ciclo con la cadena hispana tras más de dos décadas formando parte de sus filas.

“Estoy haciéndoles este video para comunicarles algo muy importante: he decidido cerrar mi ciclo con la gran empresa que por 20 años me dio tantas oportunidades y me refiero a Univision”, informó Stephen, quien cuenta con casi 700 mil seguidores en la red social Instagram.

“Tengo el corazón rebozado de agradecimiento por mis compañeros, por quienes han sido mis jefes [y] por los amigos que he forjado durante casi dos décadas”, expresó la que fuera durante muchos años copresentadora del programa de entretenimiento Sal y pimienta.

La periodista agregó que “es importante saber que siempre hay tiempo para crecer y que por aquí, por mis redes sociales, nos mantenemos comunicados tú y yo siempre”.

El anuncio generó un sinfín de reacciones por parte de sus colegas de cadena, quienes no dudaron en desearle lo mejor a la periodista en esta nueva etapa que inicia ahora para ella.

“Éxito y muchas bendiciones Lu. A brillar como siempre”, comentó la conductora Karla Martínez.

“Amiga te auguro éxito en todo lo que emprendas. Talento e inteligencia te sobran. Te adoro y nuestra amistad continuará intacta como hasta ahora”, escribió la periodista Lourdes Del Río.

Los últimos meses de Stephen en Univision estuvieron muy ligados al programa Despierta América, donde conducía una sección en la que promocionaba los productos de la tienda virtual de Univision.

Actualmente, la periodista se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones en Europa junto a los dos hombres de su vida: su esposo, el abogado Michael Puchades, y su hijo Michael Víctor.

