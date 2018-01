Lourdes Stephen habla de su salida de Univisión

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, FLORIDA.- Lourdes Stephen dio sus primeras declaraciones luego de su salida de Univision, tras 15 años de carrera en la cadena hispana.

Stephen se dirigió a sus seguidores a través de un video publicado en su cuenta de Instagram. En el clip titulado”Gracias”, la periodista informa de manera oficial el final de su ciclo con Univision y cuales serán sus próximos proyectos.

La presentadora de origen dominicano comenzó diciendo “Querida familia, quiero comunicarles que después de 15 años mi ciclo en Univisión cerró. Quiero agradecer primero a Dios que siempre guía mis pasos por este magnifico capitulo en mi vida profesional”. Stephen también agradeció a sus seguidores: “A ustedes el público, gracias siempre por su apoyo, por permitirme informales a través de las diferentes plataformas, gracias por darme el privilegio de servirles, ese ha sido siempre mi objetivo”. La exconductora de “Sin Rollo” concluyó compartiendo sus planes a su salida de Univision: “Ahora me tomaré un tiempecito para hacer el mejor trabajo del mundo, ser mamá, ustedes y yo estaremos en contacto por aquí, redes sociales”. Lourdes no mencionó el motivo por el que la cadena de televisión hispana no renovó su contrato, aunque se especula que los ataque de su esposo, Michael Víctor Puchades, contra Jorge Ramos, uno de los periodistas estrellas de Univison, podría ser uno de las razones.

GRACIAS! Una publicación compartida por Lourdes Stephen (@lourdesstephen) el Ene 16, 2018 at 4:07 PST

Relacionado