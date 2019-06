Lou Williams logra por tercera ocasión el premio al mejor Sexto Hombre

EL NUEVO DIARIO, CALIFORNIA.- Si el premio al sexto hombre tuviera que ser bendecido con un nombre propio, bien podría ser el de Lou Williams: conquistó el premio al mejor sexto hombre de la temporada 2018-2019 y se sumó a Jamal Crawford como el mayor ganador en la historia, con tres galardones cada uno.

Williams venció a Montrez Harrell y a Domantas Sabonis para adueñarse del título por segundo año consecutivo. Williams se convirtió en el líder de la franquicia saliendo desde el banco de suplentes y consiguió clasificar a sus Clippers a Playoffs incluso tras el traspaso de Tobias Harris a Philadelphia 76ers.

El escolta promedió 20 puntos, 5.4 asistencias y 3 rebotes durante sus 75 encuentros de temporada regular, siendo titular en apenas una ocasión.

🌟 @TeamLou23 of the @LAClippers wins the 2018-19 Sixth Man of the Year… winning for the second consecutive season! #KiaSixth #NBAAwards pic.twitter.com/kpw06F9Kfv

— NBA (@NBA) 25 de junio de 2019