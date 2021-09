Lou Williams afirma que Kawhi Leonard trabaja a su propio ritmo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- El paso de los años –y tampoco ha hecho falta tanto– nos ha enseñado que Kawhi Leonard es uno de los mejores jugadores de la NBA, pero de igual modo nos ha hecho entender que está lejos de aunar rasgos que habitualmente se le presuponen a las estrellas de la Liga. Callado, a veces en su mundo y con un aire frío, el ahora alero de los Clippers ha marcado un camino propio que, según explica ahora Lou Williams, alcanza incluso lo que se ve durante los entrenamientos.

Participando en el podcast The Trap conKarlous Miller y Clayton English, el veterano escolta habló de varios ex compañeros como Allen Iverson, Kobe Bryant y James Harden. Cuando se le preguntó por Kawhi Leonard y la comparación en cómo trabajaba día a día respecto a los demás, Sweet Lou no duda al recalcar que es distinto a cualquier otro jugador.

“Hablamos de estilos completamente diferentes. Kawhi está allí una hora y media antes del entrenamiento y sigue allí una hora y media después, pero eso es simplemente su ritmo… Necesita la mitad del día para arreglar sus cosas. Así es como funciona. ¿Sabes qué estoy diciendo? Pero definitivamente es un trabajador. En realidad con cuatro estilos diferentes”, finaliza.

Así es Leonard. Desde que llegó a la NBA ha marcado su propio camino y así ha logrado dos anillos y dos MVP de las Finales. En los Clippers saben el jugador que tienen en plantilla y no han dudado renovarlo por cuatro años y 176 millones de dólares pese a que es posible que no juegue hasta el curso 2022-23. Cuando esté preparado, a su ritmo, volverá a ser determinante.

