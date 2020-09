Los Yankees no sumarán a Domingo Germán para la postemporada

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- A pesar de haber concluido su suspensión de 81 encuentros por violencia doméstica, el lanzador dominicano Domingo Germán no será incluido en el roster de los Yankees de New York para la postemporada según reportó Bryan Hoch.

“Aaron Boone dijo que los Yankees no tendrán tiempo para llevar a Domingo German a la postemporada. Esperan que comience su regreso en los entrenamientos primaverales del 2021”, publicó Hoch en la red social Twitter.

Aaron Boone said the Yankees won’t have time to ramp Domingo German up for the postseason. They look forward to him beginning his comeback in spring training 2021.

