Los Yankees esperan que Encarnación esté listo para Serie Divisional

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- Aunque el dominicano Edwin Encarnación estaba programado para ser parte de la alineación de los Yankees para la última serie de la vuelta regular en Nueva York contra los Rangers, el equipo decidió darle descanso al toletero hasta la Serie Divisional.

Sin embargo, el gerente general de los bombarderos, Brian Cashman, aclaró que fue “una decisión estratégica” y que Encarnación agotará algunos turnos durante juegos simulados a partir del martes en Nueva York.

“Anticipamos que esté disponible para jugar el viernes, pero concretaremos todo después de sus turnos el martes y el miércoles”, explicó Cashman. “Aunque eso es un ejemplo de lo optimistas que estamos sobre su situación, necesitamos más información para tomar la decisión final”.

Gary Sanchez & Edwin Encarnacion work out in Tampa with hopes of returning this week: https://t.co/hl7mnd8olT pic.twitter.com/j9RatioNNZ

— YES Network (@YESNetwork) September 24, 2019