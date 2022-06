Los Wizards se unen al interés por Malcolm Brogdon

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, WASHINGTON.- Los Washington Wizards encaran una temporada baja muy delicada en lo que respecta al futuro de la franquicia. Su máxima estrella, Bradley Beal, reconoció recientemente estar cansado de perder y abrió así la posibilidad de abandonar la franquicia este mismo mes de julio, momento en el que se convertirá en agente libre sin restricciones si, como todo apunta, rechaza su opción de jugador.

Este mismo lunes, el medio The Athletic informó que el escolta ya ha tomado una decisión que, de momento, ha decidido no desvelar. Así, habrá que esperar unos días más antes de que su futuro se esclarezca, aunque el trabajo desde las oficinas no se ha detenido en ningún momento. Nada más filtrarse el descontento de Beal, los Wizards pusieron en el mercado su pick 10 con el fin de recibir una pieza capaz de aportar de inmediato y tratar así de convencer a su estrella.

Ahora, el mismo medio ha compartido que la franquicia capitalina estaría muy interesado en buscar una operación por Malcolm Brogdon, cuyo futuro en Indiana está visto para sentencia. Los Wizards tienen grandes carencias en el puesto de base que el veterano jugador paliaría nada más aterrizar en el equipo. Todo ello dependerá, por supuesto, de la decisión final de Beal, pues su adiós supondría la apuesta inmediata por el young core del equipo.

No obstante, la relación calidad-precio de Brogdon lo convierten en un jugador cotizado en el mercado de la NBA y no le faltarán los pretendientes. Así, otras franquicias ya habrían mostrado interés en el guard, entre las que destacan los New York Knicks.

