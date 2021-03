Los Wizards no escuchan ofertas por Bradley Beal

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.-Un aviso para todos aquellos equipos potencialmente interesados en Bradley Beal: el jugador no está a la venta. Los Washington Wizards no descartan realizar movimientos antes de la fecha límite de traspasos pero ninguno de ellos incluirá a su gran estrella, según ha informado el medio The Athletic.

A pesar de los numerosos rumores que rodearon su figura, Beal, de 27 años, no ha solicitado en ningún momento el ser traspasado. Al tres veces All-Star le restan otros dos años más de contrato, sujeto el último a una opción de jugador por valor de 36,4 millones de dólares.

Si Beal rechaza esa opción podría aspirar a un contrato récord en la NBA: cinco años por un total de 266 millones. En caso de firmar con otro equipo, esta oferta ascendería hasta los 198 millones de dólares repartidos en cuatro temporadas.

El general manager de los Wizards, Tommy Sheppard, mantiene su propósito de rodear al escolta de los mejores jugadores posibles y hacer de los capitalinos un equipo asiduo en playoffs. Según una información del medio The Athletic, hay cuatro jugadores por los que escucharán ofertas antes del cierre de mercado: Moe Wagner, Jerome Robinson, Troy Brown Jr. e Isaac Bonga.

Los Wizards habían recuperado algo de terreno en las últimas semanas pero las cuatro derrotas consecutivas que han cosechado recientemente los vuelve a ubicar en la 13ª posición de la Conferencia Este.