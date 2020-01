Los Wizards honran a Kobe Bryant antes del partido contra Charlotte

EL NUEVO DIARIO, WASHINGTON. – La muerte de Kobe Bryant ha sorprendido al mundo del deporte y sus compañeros de la NBA, así como los diferentes conjuntos continúan honrando su memoria.

Los Wizards de Washington hicieron lo propio están jueves en la noche al recordar a Kobe, Gianna Bryant y las otras siete víctimas del accidente de helicóptero cerca de Los Ángeles el domingo con una serie de eventos el jueves por la noche en su estadio, Capital One Arena.

Bradley Beal y el resto de los Wizards usaron uniformes especiales de calentamiento antes del juego antes del inicio del partido contra los Hornets de Charlotte, portando el dorsal con los números 8 y 24 que utilizó Kobe durante su carrera.

#WashWiz G Bradley Beal and the Wizards honor the legacy of #Kobe Bryant by wearing special pregame warmup uniforms before tip-off vs Hornets. A moment of silence will take place as well. #kobefarewell ⁦@ABC7News⁩ ⁦@ABC7Sports⁩ pic.twitter.com/lshtRInO6n

— Kendall Griggs (@KgriggsPhoto) January 30, 2020