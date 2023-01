Los Wizards dejan claro que Kyle Kuzma no está en el mercado

EL NUEVO DIARIO, WASHINGTON.- Kyle Kuzma es un jugador en el que varias franquicias habían posado sus ojos de cara al cierre de mercado. Con los Wizards algo descolgados de la pelea por la postemporada, su posible salida a la agencia libre este verano y su buen rendimiento, el ala-pívot se antojaba como una buena opción para que varias franquicias dieran un salto de calidad, pero parece que esto no será posible. Según ha informado Jake Fischer, periodista de Yahoo Sports, desde Washington han dejado claro a los interesados que el jugador es ahora mismo intransferible, presumiblemente porque tienen intención de negociar su renovación.

El ex de los Lakers podría firmar una player option para la temporada 23-24 por valor de 13 millones de dólares, pero, con sus 21,8 puntos, 7,6 rebotes y 4 asistencias de promedio, es más que probable que salga al mercado en busca de un contrato mejor. Si los Wizards no tuviesen intención de darle ese mayor sueldo, este sería sin duda el momento para vender, pero todo apunta a que están plenamente satisfechos con su juego y que harán todo lo posible por prolongar su vinculación. En este sentido, la salida de Rui Hachimura no ha hecho sino confirmar este deseo, pues implica deshacerse del jugador joven de características similares por el que podrían haber apostado en su lugar.

Phoenix Suns y Atlanta Hawks son algunos de los equipos que habían intentado negociar este traspaso con Washington, y ahora tendrán que buscar otras alternativas para mejorar sus plantillas. La opción de hacerse con Kuzma volverá a aparecer en la agencia libre, aunque si desde los Wizards tienen tan clara esta decisión quizás sea porque Kyle les ha hecho saber su deseo de continuar. Esto podría quedar totalmente garantizado si firmase una extensión con el equipo, pero parece también poco probable que tal cosa suceda, pues sus aspiraciones económicas en un acuerdo así sería menores a las que tendrá como agente libre.

