Los Wizards apostarán todo a Bradley Beal

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Si nada lo desmiente, la primera bomba de la noche ya ha estallado, logrando lo imposible: arrebatarle gran parte del protagonismo a la noche del Draft y al que será su número uno, Cade Cunningham. Pero cuando un jugador como Russell Westbrook aterriza en una franquicia como Los Ángeles Lakers… todo lo de alrededor mengua como tú tras un desayuno de partículas Pym.

Y el traspaso de Russ, que ha tenido su amplia contraprestación desde el Staple en forma de hasta tres jugadores de rotación y una primera ronda del draft, tendrá su lógica cascada de sucesos, tanto en portazo a otros movimientos (evita el trueque Kuzma-Hield con los Kings), como ejecutivos que reactivarán conversaciones seguro en barbecho, sabiendo que los Lakers ya tienen su Big Three.

Y una de esas reacciones tendría lugar en el seno mismo de los Wizards, casa que abandona Westbrook. Pero sería en forma de no-reacción. Nos explicamos. Romper el perímetro All-Star que tan bien concluyó la pasada temporada con una remontada sideral para colarse en playoffs, podría significar, pensarían muchos, la reconstrucción absoluta en Washington y con Bradley Beal siendo el siguiente el salir. Tan pronto como Woj confirmaba el traspaso de Russ, Twitter se inundaba de las primeras imágenes del escolta con los colores de los Warriors sugiriéndolo como su destino.

Pero Shams Charania, el otro tiburón de los rumores, no ha tardado ni tres minutos en desmentirlo. Según el periodista de The Athletic, las palabras que emitía ayer el GM de los Wizards, Tommy Sheppard, no caerían en saco roto con la salida de su playmaker estrella. La idea sería volver a apostarlo todo (otra vez) a Beal, y junto a quienes se queden de los que llegan (Kuzma, Harrell y Pope), la dirección será la de generar tanto espacio salarial como sea posible para (a)traer a más grandes jugadores (no sabemos si en singular a modo de superestrella, o en plural con jugones de segunda fila) para mantener a los Wizards como un equipo competitivo y Beal como su indiscutible líder.

Ese es el rumor. Que se convierta en hecho o no, necesitaremos (si no lo tumban antes) algo más que un puñado de horas para comprobarlo.

Relacionado