Los Warriors y Draymond Green apuntan a un desencuentro salarial

EL NUEVO DIARIO, MIAMI.- Al éxito deportivo casi siempre le acompañan difíciles decisiones que tomar para seguir mantener esa excelencia. Los Warriors son los flamantes campeones de la NBA, pero eso no dispersa los grandes retos que deben afrontar a corto plazo en la faceta financiera. Su anillo está construido sobre el mayor impuesto de lujo que se ha pagado en la historia de la liga, lo cual implica cierta insostenibilidad a medio plazo. Uno de los más afectados por este panorama es Draymond Green, del que Marcus Thompson y Anthony Slater dicen en The Athletic que seguramente tenga que renunciar a sus deseos contractuales.

En principio Green pretende firmar un máximo al término de su actual contrato. Algo que Golden State no parece completamente dispuesto a ofrecerle. Draymond tiene una opción de jugador al término de esta temporada, y pretende otear opciones de mercado en caso de no obtener el contrato que cree merecer. Lo que termina de agravar una situación ya de por sí compleja es la presión de Stephen Curry sobre la franquicia. El último MVP de las finales tiene cuatro años más en su contrato y quiere cumplirlos con Thompson y Green junto a él. Según los insiders, Curry se sentiría profundamente decepcionado si el equipo pierde a Green por no colmar sus exigencias.

Andrew Wiggins es otro de los jugadores que debe resolver su futuro a medio plaza con los de la Bahía. Después dce protagonizar el mejor curso de su carrera y unos muy buenos playoffs, el alero afronta su última temporada de contrato antes de convertirse en agente libre de restricciones. Esto activa desde ya la posibilidad de extensión con los Warriors más que dispuestos a afrontarla sin tapujos. No obstante, de momento no se han producido ningún tipo de negociación entre las partes.

