(VIDEO) Los Warriors toman ventaja en el regreso de Steph Curry

EL NUEVO DIARIO, CHICAGO.- Los Golden State Warriors tomaron ventaja el sábado al imponerse por 123-107 a los Denver Nuggets en el primer partido de la serie de ‘playoffs’ de primera ronda en el Oeste, en el que Steph Curry regresó con 16 puntos tras un mes de baja por una lesión en el pie izquierdo.

Jordan Poole lideró el cómodo triunfo de los Warriors con 30 puntos, fruto de un nueve de trece en tiros, con cinco triples, apoyado por los 19 puntos, con cinco tiros de tres puntos, de Klay Thompson.

Curry, que había disparado las alarmas el pasado 16 de marzo, cuando se retiró lesionado en el pie izquierdo tras un choque con Marcus Smart, jugó 21 minutos y aportó 16 puntos, con tres triples de seis, tres rebotes y cuatro asistencias.

The @warriors big 3 came up HUGE in their Game 1 victory! #DubNation@KlayThompson: 19 PTS, 5 3PM@StephenCurry30: 16 PTS, 4 AST@Money23Green: 12 PTS, 6 REB, 9 AST, 3 BLK

Game 2: NUGGETS vs. WARRIORS

Monday, 10pm/et on TNT pic.twitter.com/GRSnU8Ndfn

— NBA (@NBA) April 17, 2022