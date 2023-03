Los Warriors son el equipo que mejor trata a sus jugadores

EL NUEVO DIARIO, SAN FRANCISCO.- Han pasado casi cinco años desde que JaVale McGee salió de los Golden State Warriors, pero el pívot no parece haber olvidado los buenos tiempos que pasó en la franquicia californiana. En su aparición en el podcast de Draymond Green, el ahora jugador de los Mavericks ha querido destacar el buen papel de los de San Francisco a la hora de tratar a sus jugadores fuera de la pista, considerando que ninguna franquicia les iguala en ese sentido.

«Se siente una gran hermandad y una energía perfecta en el trato con la organización» comentó. «He estado en varios equipos y puedo decir que los Warriors son, con mucha diferencia, los que mejor tratan a sus jugadores de todos».

«Algo llamativo es la forma en que se gestionan las cenas durante las giras» continuó. «La idea de reunir no solo a la plantilla, sino también a la familia y amigos, y no preocuparse por la cuenta es algo que no he vuelto a ver. Puedes pedir lo que quieras y pasar un rato agradable con tus compañeros y tus seres queridos. Es una de esas cosas que te hacen pensar que no vale la pena cambiar de equipo por un millón más al año. Quería repetir la experiencia».

McGee hizo hincapié en este trato personal a la hora de justificar por qué optó por renovar con Golden State en 2017 a pesar de que seguramente podría haber cobrado más en otro equipo. Como trotamundos de la NBA, JaVale sabe de lo que habla cuando compara a los Warriors con otras franquicias, pues la suya no es sino una de las ocho camisetas que ha vestido a lo largo de su trayectoria. Con todo, no puede obviarse que el pívot pasó por el equipo en su época dorada y ganó allí dos anillos en sus dos años, lo cual seguramente haya ayudado a que guarde un buen recuerdo de su etapa allí.

