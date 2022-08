Los Warriors reservan un hueco en la plantilla a Iguodala

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SAN FRANCISCO. Tras las incorporaciones del mercado de fichajes, los Golden State Warriors han logrado compensar las bajas y volver a montar una plantilla para la temporada que viene. Varios de los recién llegados, no obstante, tendrán aún que pelear por ganarse su sitio en el equipo, más aún teniendo en cuenta que una de las plazas del mismo se encuentra reservado para un hombre que no tiene todavía del todo claro su futuro.

Andre Iguodala cumplirá en enero 39 años, y se encuentra actualmente valorando si continuar o no jugando a baloncesto. Según asegura Anthony Slater, periodista de The Athletic, los de San Francisco están esperando a que el alero tome esta decisión, pues, en caso de que opte por seguir una temporada más, están decididos a contar con él. De esta forma, Iguodala sería el 14º jugador de la plantilla, mientras que los hombres incorporados mediante contratos no garantizados o de verano pelearían por la 15ª plaza.

El jugador ya dio señales de que barajaba la opción de retirarse a principios del mes de junio, momento en el que aseguró que haría oficial su decisión después de las Finales: «Esperaré hasta ver cómo acaba. La decisión será la misma si perdemos o ganamos. Conozco mi respuesta, pero no quiero desvelarla y enturbiar el ambiente». Sin embargo, el tiempo ha transcurrido y su futuro se encuentra todavía en el aire, lo que ha dejado a los Warriors en vilo.

El pasado curso, Iguodala solo pudo disputar 31 partidos debido a sus problemas físicos, en los que promedió 4 puntos, 3,7 asistencias y 3,2 rebotes. Es obvio que el paso de los años le ha alejado de su mejor versión, pero en Golden State parecen seguir apreciando su inteligencia y veteranía y quieran seguir contando con él en este intento por repetir anillo.

