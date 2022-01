Los Warriors quieren disfrutar de «otra gran década»

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SAN FRANCISCO.- El regreso de Klay Thompson tras 941 días alejado de las canchas ha disparado el optimismo de los Golden State Warriors. Más de dos años después, el equipo luce con su Big Three intacto, por lo que en el seno de la organización se mantienen expectantes sobre las posibilidades de éxito en playoffs.

El propietario de los Warriors, Joe Lacob, no ha podido disimular su entusiasmo y aseguró que ve al equipo en condición de luchar de nuevo por el anillo. «Hemos vuelto a juntar todas las piezas y tuvimos una buena temporada baja en la que reclutamos a algunos jóvenes que aún no han tenido la oportunidad de jugar y que realmente nos gustan», afirmó Lacob en unas palabras recogidas por el periodista Chris Haynes. «Veremos a dónde nos lleva. No asumo nada en este momento, pero ciertamente tenemos mucho talento, un muy buen equipo que irá cuajando a medida que avancemos este año.»

En efecto, los de Steve Kerr cuentan con su tridente mágico rindiendo a un gran nivel, pero también presentan valores importantes con un largo recorrido por delante como Andrew Wiggins, James Wiseman, Jordan Poole, Jonathan Kuminga o Moses Moody. Así, Lacob añadió que espera que los Warriors protagonicen una década similar a la pasada, en la que conquistaron tres anillos tras alcanzar cinco Finales de la NBA.

«Nuestro objetivo es ser grandes a lo largo de esta década. Tuvimos una gran última década y nuestro objetivo es prepararnos y posicionarnos para otra gran década», concluyó el propietario.

Relacionado